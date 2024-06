Prokurator generalny chce uchylenia immunitetu Dworczyka. Jest wniosek do Sejmu

czytaj dalej

Prezes PiS Jarosław Kaczyński stawił się przed komisją do spraw afery wizowej. Później ma być przesłuchany prezes Orlenu Daniel Obajtek, nie wiadomo jednak, czy się zjawi. Przewodniczący komisji poinformował, że sąd przychylił się do wniosku komisji o ukaranie Obajtka za niestawiennictwo na poprzednim posiedzeniu. Kaczyński miał zastrzeżenia do składu komisji, w tym przewodniczącego Szczerby.