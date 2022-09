Prokurator Ewa Wrzosek musi się tłumaczyć w sprawie wywiadu. Została "wezwana na tak zwany dywanik"

Prokurator Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów została - jak sama to określiła - "wezwana na tak zwany dywanik" przez swoją przełożoną, a także zobowiązana przez nią do złożenia wyjaśnień w związku z tym, że opuściła swoje stanowisko pracy i udzieliła wywiadu jednej z telewizji internetowych. Prokurator, relacjonując sprawę w rozmowie z TVN24, oceniła, że wydarzyła się sytuacja "zupełnie kuriozalna, absurdalna".

W czwartek prokurator Ewa Wrzosek udzieliła wywiadu jednej z telewizji internetowych przed budynkiem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. Jak powiedziała w rozmowie z TVN24, kilkunastominutowa rozmowa dotyczyła praworządności. Spotkanie z dziennikarzem zakończyło się sporządzeniem notatki służbowej przez szefową prokuratury Monikę Laskowską i wezwaniem Wrzosek do udzielenia pisemnych wyjaśnień.

Prokurator Ewa Wrzosek o sytuacji "kuriozalnej, absurdalnej"

- Zanim przystąpiliśmy do nagrywania tej krótkiej rozmowy, otworzyło się jedno z okien, przez które wychyliła się moja przełożona, pani prokurator rejonowa Monika Laskowska i krzycząc, zażądała ode mnie stawienia się po zakończeniu wywiadu u siebie w gabinecie - powiedziała Wrzosek.

- Po zakończeniu wywiadu poszłam do pani prokurator. Ponieważ niestety zdarzały nam się już wcześniej bardzo nieprzyjemne rozmowy, poszedł ze mną pan prokurator (Jarosław) Onyszczuk. Wówczas usłyszałam, że w godzinach pracy nie mogę udzielać wypowiedzi medialnych, nie mogę zajmować się tego rodzaju aktywnością i za każdym razem, wychodząc z pracy, zobowiązuje mnie do tego, abym przychodziła do niej, informowała o tym, że wychodzę i w jakim celu wychodzę - relacjonowała prokurator.