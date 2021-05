"Proces przyspieszył, kiedy prokurator wszczęła śledztwo w sprawie wyborów kopertowych"

Prokurator Ewa Wrzosek znowu przed sądem, ale tym razem to nie ona oskarża - sama jest obwiniona, ma zarzuty dyscyplinarne. - Jako prokurator mam prawo zabierania głosu w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości – uważa i ten głos zabierała już trzy lata temu w trakcie pierwszych manifestacji w obronie Sądu Najwyższego. Od lat Ewa Wrzosek jest jednym z największych krytyków ministra Zbigniewa Ziobry. - Ja uważam, że mamy już do czynienia z zamachem konstytucyjnym – powiedziała w 2018 roku prokurator. Poprzez udział w manifestacjach Ewa Wrzosek miała obrazić godność prokuratora. Rzeczniczka dyscyplinarna swoich zarzutów w rozmowie z dziennikarzami uzasadnić nie chciała.

Zarzutów nikt jednak nie usłyszał, ale to prokurator Wrzosek ma teraz problemy. - Ją spotkała kara za to, że ośmieliła się sprawdzić, czy wszystko jest okay – podkreśla Krystian Markiewicz prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Prokuratorzy nazywają to szykanami - tak samo jak karne delegacje. Kilku prokuratorów ze stowarzyszenia Lex Super Omnia zostało delegowanych do prokuratur oddalonych o kilkaset kilometrów od domów. Szefowej stowarzyszenia prokuratura krajowa wytoczyła proces, domagając się wpłaty 250 tysięcy złotych na cele społeczne.