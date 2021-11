Prokurator Ewa Wrzosek: przekazano mi, że byłam inwigilowana za pomocą Pegasusa

Koncern Apple rozpoczął ogólnoświatową akcję związaną z pozwem przeciwko izraelskiemu producentowi Pegasusa. To oprogramowanie szpiegujące instaluje się na wskazanych telefonach. Służy do inwigilowania korespondencji oraz danych zapisanych w urządzeniu.

System do inwigilacji kupiony za pieniądze z funduszu na wsparcie ofiar przestępców

To, że Centralne Biuro Antykorupcyjne kupiło system do inwigilacji, ujawniliśmy na łamach tvn24.pl już we wrześniu 2018 roku. Dotarliśmy wtedy do akt Najwyższej Izby Kontroli, w których znajdował się rachunek na kwotę 33,6 miliona złotych. CBA tyle wypłaciło warszawskiej firmie informatycznej, która była przedstawicielem izraelskiego producenta oraz "polonizowała" system i podjęła się przeprowadzić szkolenia w jego używaniu.