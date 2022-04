Sejmowa komisja będzie kontynuować prace nad projektami w sprawie Sądu Najwyższego.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka będzie kontynuowała we wtorek rano prace nad dwoma projektami w sprawie Sądu Najwyższego - prezydenta Andrzeja Dudy i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Każda zgłoszona poprawka będzie dyskutowana. Obawiam się, że we wtorek komisja nie przygotuje sprawozdania, a bez tego w środę nie odbędzie się drugie czytanie w Sejmie - powiedział przewodniczący komisji Marek Ast (PiS).

We wtorek o godzinie 10 sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka będzie kontynuowała prace nad dwoma projektami zmian w przepisach o Sądzie Najwyższym.

Poseł PiS Marek Ast powiedział, że podczas prac komisji swoje poprawki zgłosiła Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL i Solidarna Polska. - Nie można się nastawiać na to, że komisja będzie pracowała w szybkim tempie, bo każda poprawka jest dyskutowana - powiedział.

- Obawiam się, że jeszcze we wtorek sprawozdania nie przygotujemy, a jak nie przygotujemy, to ciężko będzie, aby drugie czytanie w trakcie rozpoczynającego się w środę posiedzenia się odbyło, ale tego wykluczyć nie można, bo to będzie zależało od tego, czy będzie parlamentarna obstrukcja czy raczej rzeczowa dyskusja i systematyczne głosowanie poszczególnych, zgłoszonych poprawek - dodał.

Ast: wydaje się, że cel zasadniczy jest osiągnięty

Przewodniczący sejmowej komisji pytany o ocenę poprawek Solidarnej Polski mówił, że formacja ta zwraca uwagę na wątpliwości związane z "testem bezstronności i niezawisłości sędziego" oraz na procedurę przyjętą w projekcie prezydenckim, która - zdaniem posłów SP - może sparaliżować wymiar sprawiedliwości. - Na kanwie tego proponują swoje poprawki i zobaczymy w jakim kierunku one pójdą - mówił Ast. - My też mamy wątpliwości co do testu bezstronności i niezawisłości sędziego i te wątpliwości też podziela co najmniej część środowiska sędziowskiego, eksperci również, a także podnoszone są wątpliwości konstytucyjne - dodał.

W projekcie zaproponowana została instytucja określana mianem "testu bezstronności i niezawisłości sędziego", dająca każdemu obywatelowi - jak wskazywał prezydent - prawo do rozpatrzenia jego sprawy przez bezstronny i niezawisły sąd.

Prezydent: proponuję, aby Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana TVN24

Ast został także zapytany, czy jest porozumienie PiS z Solidarną Polską, aby przyjąć projekt. - Głównym celem projektu jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej, zastąpienie Izby Dyscyplinarnej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej - ta część projektu została zaakceptowana, rozpatrzone zostały te zmiany, więc wydaje się, że cel zasadniczy jest osiągnięty. Kwestia badania niezawisłości sędziów może odbywać się również w postępowaniu dyscyplinarnym i temu te postępowanie też służy, bo jeżeli sędziowie sprzeniewierzają się zasadzie niezawisłości czy bezstronności, to podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu i doprecyzowanie postępowania dyscyplinarnego jest wystarczające - jeżeli to będą takie poprawki, to myślę, że będzie akceptacja komisji - powiedział przewodniczący komisji.

Dopytywany, czy jest dobrej myśli, że będzie porozumienie w sprawie projektu, potwierdził: - Myślę, że będzie.

Projekt prezydenta w sprawie Sądu Najwyższego uznano za bazowy

Uznany przez komisję sprawiedliwości za wiodący projekt prezydenta zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej SN. Sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js\mtom

Źródło: PAP