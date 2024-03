W odniesieniu do naszych współpracowników, koalicjantów, naprawdę możemy zachować dobre relacje, mając różne poglądy - powiedziała w "Kropce nad i" Barbara Nowacka, odnosząc się do wulgarnych słów Anny Marii Żukowskiej. Ministra edukacji narodowej oceniła, że różne poglądy koalicjantów nie są dla nich "odkryciem". - Dla mnie natomiast bolesnym odkryciem jest to, że "bo Duda nie podpisze", robi się wymówką, żeby w Sejmie nie przeprowadzić regularnej, normalnej debaty - powiedziała.

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka była pytana "Kropce nad i" w TVN24 o wulgarny wpis szefowej klubu Lewicy Anny Marii Żukowskiej (Nowa Lewica) w kontekście aborcji, a skierowany pod adresem marszałka Sejmu Szymona Hołowni. "Wyp****alaj z tym spokojem" - zwróciła się posłanka do marszałka.

- Ja takiego języka nie używam. Niech klub Lewicy sam się zastanowi, jakiego języka używa. Uważam, że w debacie publicznej, w odniesieniu do naszych współpracowników, koalicjantów, naprawdę możemy zachować dobre relacje, mając różne poglądy - szefowa resortu edukacji. Powiedziała też, że "wielokrotnie dyskutowaliśmy ze sobą, mając różne poglądy, które nie są dla nas odkryciem".

- Dla mnie natomiast bolesnym odkryciem jest to, że "bo Duda nie podpisze", robi się wymówką, żeby w Sejmie nie przeprowadzić regularnej, normalnej debaty i skierować projektów do prac w komisjach - dodała Nowacka, nawiązując do czterech projektów ustaw w sprawie prawa aborcyjnego, które zgodnie z decyzją marszałka mają być dyskutowane 11 kwietnia.

Nowacka o prezydencie: w sprawie pigułki "dzień po" po prostu się ośmiesza

Nowacka mówiła też o przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, nazwanej ustawą w sprawie tabletki "dzień po", i o tym, co może z nią zrobić prezydent. Andrzej Duda samą tabletkę określił jako "bombę hormonalną", ale zastrzegł, że decyzję co do podpisania podejmie dopiero, kiedy ustawa trafi na jego biurko.

Jak oceniła ministra, "pan prezydent może nie wie, że pigułka 'dzień po' w Polsce jest legalna, tylko jest na receptę". - Co oznacza tylko to, że dziewczyna, młoda kobieta, która chce mieć tę pigułkę, musi mieć czas i szansę zdobycia recepty. Co oznacza, że jeżeli jest mniej zamożna, albo jest w mniejszym ośrodku, albo mniej umie poruszać się chociażby w świecie internetowych sklepów i receptomatów, ma utrudniony dostęp - wskazywała.

- Natomiast to, o czym pan prezydent nie pamięta, to to, żeby mówić też uczciwie o wiedzy, o edukacji seksualnej, o opiece zdrowotnej i o tym, że kobiety trzeba w Polsce wspierać - mówiła szefowa MEN. Przyznała, że "to, że pan prezydent ma radykalnie konserwatywne poglądy, wiemy". - Jesteśmy przygotowani na to, że będzie w wielu sprawach blokował przepisy - dodała.

- Natomiast w sprawie pigułki "dzień po" po prostu się ośmiesza - oceniła Nowacka.

