Zaufania mam coraz mniej niestety do pana marszałka Sejmu Szymona Hołowni - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wiceminister sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek, odnosząc się do prac nad projektami liberalizującymi prawo do aborcji. - Nigdy dla facetów, którzy nie chcą ulżyć doli kobiet, nie ma dobrego czasu. Projekty aborcyjne powinny być procedowane tu, teraz, na tym posiedzeniu Sejmu - podkreślił.