Zaliczenie spraw o ustalenie płci do kategorii spraw pilnych trafiających na terminy rozpraw poza kolejnością - to jedna z głównych zmian zawartych w projekcie zmiany Regulaminu urzędowania sądów powszechnych, który trafił do konsultacji i opiniowania. Projekt zawiera jeszcze istotną - symboliczną - zmianę dotyczącą zajmowania odpowiednich miejsc na sali sądowej.