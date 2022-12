Sędziowie z NSA "stają się monopolistami, jeśli chodzi o rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych"

Niewątpliwie z tej ustawy przebija kierunek obniżenia rangi Sądu Najwyższego - ocenił prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, sędzia Wiesław Kozielewicz, odnosząc się do projektu zmian w Sądzie Najwyższym i innych sądach. W programie komentował jeden z jego zapisów, według którego sprawy dyscyplinarne z Izby zostaną przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sędzia Wiesław Kozielewicz pytany był w czwartkowym wydaniu "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 o projekt zmian w ustawie o sądach powszechnych, wojskowych i Sądzie Najwyższym. Zakładana nowelizacja ma wypełnić "kamień milowy" w zakresie niezawisłości sądownictwa, który wskazała Komisja Europejska (a na który rząd się zgodził) jako kluczowy do spełnienia dla polskich władz w celu wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy.

W projekcie zapisane jest między innymi, że rolę sądu dyscyplinarnego przejmuje Naczelny Sąd Administracyjny. Dotychczas była to rola niedawno utworzonej Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, którą od końca października kieruje Kozielewicz. Izba - według zapisów projektu - ma zajmować się sprawami odpowiedzialności adwokatów i radców prawnych.

- Odbieram to na spokojnie, władza ustawodawcza może przesuwać segmenty władzy sądowniczej na różne poziomy. Sprawy dyscyplinarne w naszej polskiej historii, jeśli chodzi o rozstrzyganie, też były rozpoznawane przez różne organy usytuowane na różnych szczeblach tego ustroju sądu - powiedział Kozielewicz, odpowiadając na pytanie o takie zmiany.

- Jest to może trochę dziwne, bo Izba niedawno była tworzona i taki zakres kompetencji ten sam ustawodawca przewidział, a teraz, po kilku miesiącach, część, fragment tej właściwości jest przekazywany do innego sądu - zauważył.

Sędzia Kozielewicz: do końca się wahałem

Dopytywany o te zmiany z perspektywy prezesa Izby, Kozielewicz przyznał, że kilkakrotnie w swoim zawodowym życiu doświadczył przypadków, że Sejm za niego decydował. - Tak miałem w przypadku Państwowej Komisji Wyborczej, kiedy Sejm podjął decyzję, że skróci tam kadencję. Sejm ma do tego święte prawo. Bo gdyby nie decyzja Sejmu, to ja bym jeszcze był przewodniczącym PKW do 2026 roku. Przyjąłem to ze spokojem, to jest prawo ustawodawcy. A państwa, widzów i pana redaktora, prawem jest prawo do oceniania tego - mówił, zwracając się do prowadzącego.

Wracając do dnia decyzji o zgodzeniu się na prowadzenie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, Kozielewicz przyznał: - Z dzisiejszej perspektywy patrzę na swoje decyzje podejmowane w październiku i mogę je różnie oceniać, czy nie należało wtedy powiedzieć "nie". Ja się do końca wahałem, jeśli chodzi o zgodę na kandydowanie.

- Jedna rzecz mnie przekonała do tego, że ta decyzja była decyzją prawidłową - wspomniał. Opisał, że było to "spotkanie z sędziami, którzy zostali wskazani przez prezydenta" na sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej. - Ci sędziowie dyskutowali ze sobą merytorycznie i nie widziałem w tym niechęci - powiedział.

Sędziowie z NSA "stają się monopolistami, jeśli chodzi o rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych"

Oceniając sam projekt, Kozielewicz przyznał, że z jego perspektywy prawniczej "niewątpliwie z tej ustawy przebija kierunek obniżenia rangi Sądu Najwyższego". - Bo grupa spraw dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego będzie przejęta do NSA. To pewne wotum nieufności. Ale powiedzmy, że można to przyjąć - oświadczył.

- Jednocześnie Naczelny Sąd zachowuje sprawy dyscyplinarne swoich sędziów. To jeżeli ustawodawca zamierza zabrać sprawy sędziów Sądu Najwyższego, a argument jest taki, że sędziowie własnych sędziów nie powinni sądzić i ja to przyjmuję, to, na miły Bóg, powinno się przekazać sprawy sędziów administracyjnych i NSA do Sądu Najwyższego - zwracał uwagę. - Bo ci sędziowie, sądząc sprawy sędziów sądów administracyjnych, sędziów NSA, a teraz dostając sprawy sędziów Sądu Najwyższego, sędziów okręgowych, rejonowych, apelacyjnych i wojskowych, stają się monopolistami, jeśli chodzi o rozstrzyganie spraw dyscyplinarnych - tłumaczył.

Sędzia Kozielewicz o projekcie zmian w ustawie o SN: przebija kierunek obniżenia rangi Sądu Najwyższego TVN24

Autor:akw/kab

Źródło: TVN24