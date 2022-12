Manowska: nie było potrzeby rozmowy z prezydentem w sprawie projektu zmian w sądownictwie

Krytyczne uwagi do tego projektu zgłosił między innymi Sąd Najwyższy we wniesionej w czwartek do Sejmu opinii, pod którą podpisała się pierwsza prezes tego sądu Małgorzata Manowska.

Manowska o trzech istotnych zagrożeniach w projekcie PiS

"Są tutaj istotne wątpliwości konstytucyjne"

Pytana z kolei, czy rozmawiała z prezydentem o kształcie proponowanych przepisów, Manowska zaprzeczyła. - Dlatego, że nie było takiej potrzeby. Rozwój wydarzeń był dość szybki. Dostaliśmy projekt do Sądu Najwyższego (dzień przed skierowaniem do prac sejmowych - red.), ale zdążyliśmy odpowiedzieć - mówiła.

Chaos w sądownictwie. Manowska: każdy broni własnych interesów, nie patrząc na dobro kraju

W rozmowie Manowska została zapytana o zdanie premiera Mateusza Morawieckiego, który w wywiadzie z "Sieci" ocenił między innymi, że " większego chaosu i kłopotów, niż mamy obecnie w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy " oraz że "sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany".

Pierwsza prezes SN przyznała, że zgadza się z diagnozą szefa rządu w tym temacie. Pytana, kto za to odpowiada, odparła: - Za ten stan rzeczy odpowiadają w większości politycy i cała podzielona Polska. Każdy jakoś ciągnie w swoją stronę, każdy broni własnych interesów, nie patrząc na dobro naszego kraju. Odpowiadają również za to sami sędziowie, którzy zajmują się czasami nie tym, czym powinni się zajmować.

Manowska oceniła, że "nie ma większego zaufania do Sądu Najwyższego i w ogóle do wymiaru sprawiedliwości". - W naszym kraju działoby się dużo lepiej, gdyby każdy zajął się tym, czym się zająć powinien, co należy do jego zakresu właściwości - mówiła.