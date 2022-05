Andrzej Dera: chcemy zakończyć spór z Unią Europejską

Dera: chcemy zakończyć spór z Unią Europejską

Pytany, czy Polskę stać na to, żeby płacić kary nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za działalność nieuznawanej Izby Dyscyplinarnej, powiedział, że w tym kontekście byłby "ostrożny". - Bo z tego, co mi wiadomo, działania w tej sprawie, sądownictwa, są pozatraktatowe. Każda kara może być płacona, jeżeli wynika z przepisów prawa. Jeżeli coś jest pozatraktatowe, to stanowi to wątpliwą podstawę do tego, żeby można było od kogoś żądać kary - przekonywał.