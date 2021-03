Hołownia: rządzący panikują i szukają czegokolwiek, by odwrócić uwagę ludzi od sytuacji epidemicznej

Hołownia: każdy tydzień ich rządów jest zmarnowanym tygodniem naszego życia

Podkreślał, że "nie ma ważniejszej sprawy niż wyjście z pandemii, rzucenie wszystkich rąk na pokład, by odbudować gospodarkę". - Musimy wreszcie postarać się zrobić tak, żebyśmy przejęli odpowiedzialność za państwo - mówię nie tylko o moim ugrupowaniu - i doszli do państwa, które zajmuje się sprawami, które są dla ludzi dzisiaj istotne - dodał.

Hołownia: wymiar kary dla Głodzia i Janiaka jest żaden, ale jest to symboliczny krok

- Jeśli chodzi o wymiar kary, to jest on żaden. To wszystko jest takie bardzo "kościółkowe", nie jest wprost. My nie wiemy tak naprawdę, jaką winę stwierdzono. A to jest skandal, bo mówimy o osobach pełniących funkcje publiczne. Od tych panów zależał los ludzi - podkreślił Hołownia.