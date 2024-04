Liczę na to, że wszystkie projekty zmieniające prawo aborcyjne zostaną skierowane do komisji nadzwyczajnej - powiedziała w "Jeden na jeden" w TVN24 ministra zdrowia Izabela Leszczyna. Dodała, że premier Donald Tusk jasno powiedział, że "na listach Koalicji Obywatelskiej znajdą się te osoby, które nie zagłosują przeciwko dyskusji o liberalizacji prawa aborcyjnego".

W czwartek w Sejmie odbyła się ponad 6-godzinna debata nad czterema projektami ustaw, które mają zmienić prawo aborcyjne. Dwa z nich złożyła Lewica, a po jednym Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga - PSL i Polska 2050. Głosowania w sprawie dalszych prac nad projektami zaplanowano na piątek.

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna pytana, jaki scenariusz dziś przewiduje, powiedziała, że wierzy w to, że politycy są poważni i uczciwi.

- Jeśli rozmawiamy o aborcji od 30 lat i wiemy doskonale, że społeczeństwo jest w tej sprawie spolaryzowane, ale jednak większość społeczeństwa oczekuje liberalizacji prawa aborcyjnego, i dzisiaj rządzący, mój premier, ale także pan marszałek Hołownia, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz obiecali, że będziemy dyskutować w Sejmie nad projektami liberalizującymi prawo aborcyjne, to (liczę - red.), że dotrzymają słowa - mówiła.

Dodała, że liczy iż te projekty zostaną skierowane do komisji nadzwyczajnej.

- My w Koalicji Obywatelskiej mamy od wielu miesięcy jasno powiedziane przez Donalda Tuska: na listach Koalicji Obywatelskiej znajdą się te osoby, które nie zagłosują przeciwko dyskusji o liberalizacji prawa aborcyjnego - powiedziała Leszczyna.

Leszczyna: wpis Kotuli jest dowodem na to, że żyjemy w chorym kraju po PiS-ie

Prowadząca program Agata Adamek zapytała też Leszczynę o wpis zamieszczony w czwartek na portalu X przez ministrę do spraw równości Katarzynę Kotulę (Lewica), w którym umieściła instrukcję, jak kupić tabletkę, za pomocą której można przeprowadzić aborcję farmakologiczną i jak ją zastosować.

- Ten tweet jest dowodem na to, że żyjemy w chorym kraju po PiS-ie - oceniła ministra zdrowia. Jak powiedziała, rozumie determinację Kotuli. - Ona za to odpowiada. Ona do tego została powołana, żeby strzec praw kobiet - dodała.

- Ja bym pewnie takiego tweeta nie umieściła, bo zgodnie z prawem aborcja w Polsce jest wciąż nielegalna z wyjątkiem dwóch przypadków, które zostały pozostawione w ustawie, ale rozumiem determinację pani ministry - powiedziała Leszczyna.

Leszczyna: wpis Kotuli jest dowodem na to, że żyjemy w chorym kraju po PiS-ie TVN24

Dodała, że "w gruncie rzeczy pani ministra powiedziała coś, co jest dostępną wiedzą w internecie, nie powiedziała niczego nowego, ani nie powiedziała 'zadzwońcie do mnie, to wam sprzedam tabletkę'"

- Ja bym wpisała ten tweet we wczorajszą debatę i dyskusję, ale zwrócić uwagę chciałabym na to, że to nie jest normalne, że w Polsce problem aborcji jest problemem nie do rozwiązania - mówiła.

Autorka/Autor:js/kab

Źródło: TVN24