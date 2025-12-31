Szef gabinetu prezydenta: nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich

Szefernaker o projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej Źródło: TVN24

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, który zastąpił projekt ustawy o związkach partnerskich. Przewidziano w nim, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która - rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego - umożliwi stronom między innymi wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker został zapytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy ustawa ma jakiekolwiek szanse na podpis Karola Nawrockiego.

- Myślę, że jeżeli to byłaby ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie ustawa de facto legalizująca związki partnerskie, quasi-małżeństwa, to miałaby szansę - powiedział.

Ocenił, że rozwiązania zapisane w tej ustawie, jak i cel wprowadzenia tej ustawy wskazany przez rząd w Ocenach Skutków Regulacji, "wskazuje jasno, że celem jest wprowadzenie związków partnerskich".

- Pan prezydent mówił w kampanii, że będzie popierał takie rozwiązania, które będą pomagały ludziom w codziennym funkcjonowaniu jako osobom najbliższym, ale nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich - mówił Szefernaker.