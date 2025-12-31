Logo strona główna
Polska

Szef gabinetu prezydenta: nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich

Paweł Szefernaker
Szefernaker o projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej
Źródło: TVN24
Jeżeli to byłaby ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie de facto legalizująca związki partnerskie, to miałaby szansę na podpis Karola Nawrockiego - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Ocenił, że rozwiązania zapisane w projekcie przyjętym przez rząd wskazują, iż "celem jest wprowadzenie związków partnerskich".

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, który zastąpił projekt ustawy o związkach partnerskich. Przewidziano w nim, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę, która - rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego - umożliwi stronom między innymi wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker został zapytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, czy ustawa ma jakiekolwiek szanse na podpis Karola Nawrockiego

- Myślę, że jeżeli to byłaby ustawa o statusie osoby najbliższej, a nie ustawa de facto legalizująca związki partnerskie, quasi-małżeństwa, to miałaby szansę - powiedział.

Ocenił, że rozwiązania zapisane w tej ustawie, jak i cel wprowadzenia tej ustawy wskazany przez rząd w Ocenach Skutków Regulacji, "wskazuje jasno, że celem jest wprowadzenie związków partnerskich".

- Pan prezydent mówił w kampanii, że będzie popierał takie rozwiązania, które będą pomagały ludziom w codziennym funkcjonowaniu jako osobom najbliższym, ale nie będzie zgody na wprowadzenie związków partnerskich - mówił Szefernaker.

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

