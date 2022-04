Projekt zmian w sądach powszechnych pojawił się na rządowej stronie

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący sądów powszechnych został opublikowany we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Jego głównym założeniem jest "spłaszczenie" struktury sądów, które minister Zbigniew Ziobro zapowiadał już jesienią. W uzasadnieniu do projektu napisano, że "ustrój sądów powszechnych wymaga całkowitej przebudowy". Według wnioskodawców celem projektowanych zmian jest "stworzenie, w ramach konstytucyjnych zasad ustrojowych, struktury sądów powszechnych zdolnych do sprawnego realizowania swoich zadań".