Prezydent: teza zawarta w projekcie uchwały jest nieprawdziwa

"Teza zawarta w projekcie uchwały, że wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa nastąpił z rażącym naruszeniem konstytucji, jest nieprawdziwa" - napisał prezydent Andrzej Duda w piśmie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, odnosząc się do poselskiego projektu uchwały w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Jak dodał, "nigdy nie wyrazi zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP".

We wtorek do Sejmu wpłynął poselski projekt uchwały w sprawie "usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym". Projekt głosi, że trzy uchwały Sejmu z 2018, 2021 i 2022 roku w sprawie wyboru sędziów - członków KRS zostały podjęte z rażącym naruszeniem konstytucji, a także wzywa członków KRS wybranych wbrew konstytucji do zaprzestania działalności w Radzie.

Duda: nie wyrażę zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP

Do jego treści odniósł się w piśmie do marszałka Sejmu Szymona Hołowni prezydent Andrzej Duda. Jak napisał, "proponowane zmiany muszą się mieścić w granicach wyznaczonych przez konstytucję, zarówno co do trybu wprowadzania, jak i zgodności materii z postanowieniami ustawy zasadniczej".

"Jako Prezydent RP, któremu konstytucja w art. 126 ust. 2 powierza czuwanie nad jej przestrzeganiem, nigdy nie wyrażę zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez Prezydenta RP" - podkreślił prezydent Duda.

W piśmie przypomniał m.in. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca 2019 r., w którym TK oceniał dopuszczalność wyboru sędziowskiej części składu KRS przez Sejm i stwierdził zgodność regulacji z konstytucją. "Zatem teza zawarta w projekcie uchwały, że wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa (sędziów) nastąpił z rażącym naruszeniem konstytucji, jako sprzeczna z wyżej wymienionym wyrokiem TK, jest nieprawdziwa" - zaznaczył prezydent w swoim piśmie.

Rozwiń

Pierwsze pismo do Hołowni

Wcześniej we wtorek prezydent zabrał głos w sprawie zapowiadanych zmian w mediach publicznych. "Społeczna ocena działalności mediów publicznych jest zróżnicowana. Nie kwestionując prawa do wprowadzania zmian w systemie prawnym przez większość parlamentarną, należy podkreślić, że cel polityczny nie może stanowić usprawiedliwienia dla łamania czy obchodzenia konstytucyjnych i ustawowych uregulowań" - napisał do Szymona Hołowni.

Marszałek Sejmu odpowiedział na pismo z mównicy. - Nie mogę bardziej zgodzić się ze wszystkim, co napisał pan prezydent, niż kiedy czytam to pismo. Pan prezydent pisze: "Wszelkie organy władzy publicznej są obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa artykułu siódmego konstytucji". Stuprocentowa zgoda z panem prezydentem - powiedział Hołownia.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pp/dap

Źródło: PAP, TVN24