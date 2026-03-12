Logo strona główna
Polska

Projekt prezydenta "bardzo się podoba", ale skąd pieniądze? Poseł PiS: z banku

Leonard Krasulski
Skąd Narodowy Bank Polski weźmie pieniądze na sfinansowanie "Polski SAFE zero procent"? Posłowie PiS odpowiadają
Źródło: TVN24
Skąd Narodowy Bank Polski weźmie pieniądze na sfinansowanie "Polski SAFE zero procent"? To pytanie zadał posłom Prawa i Sprawiedliwości autor podcast "News Michalskiego" w TVN24+ Patryk Michalski. W ich wypowiedziach pojawiła się aprobata dla prezydenckiego projektu, ale o odpowiedź w sprawie pozyskania środków na pokrycie projektu było już trudniej.

Na podpis prezydenta czeka rządowy projekt ustawy wdrażającej unijny program pożyczek SAFE. Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji do 20 marca. Prezydent jest jednak niechętny europejskiemu programowi i zaproponował własną alternatywę sfinansowania uzbrojenia dla polskiej armii. Wspólnie z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaoferowali "aktywne zarządzanie posiadanym zasobem złota" z banku centralnego.

Do Sejmu we wtorek trafił projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który ma realizować propozycję prezydenta pod nazwą "Polski SAFE zero procent". Zdaniem premiera Donalda Tuska w tej ustawie "nie ma pieniędzy", jest natomiast "nowe ciało, rada, nowa biurokracja, dziesiątki przepisów niepotrzebnych".

Politycy PiS przekonują, że propozycja prezydenta jest lepszym rozwiązaniem od unijnych pożyczek, choć pytani o szczegóły dotyczące sposobu finansowania, odsyłają do autorów projektu, albo udzielają niepełnych odpowiedzi.

"Zasłona dymna, żeby prezydent miał alibi"

"Zasłona dymna, żeby prezydent miał alibi"

BIZNES
Pełnomocniczka rządu: w sprawie SAFE nastąpił zwrot

Pełnomocniczka rządu: w sprawie SAFE nastąpił zwrot

Skąd NBP weźmie pieniądze na SAFE? Krasulski: z banku

O źródła finansowania "Polski SAFE zero procent" pytał w środę posłów w Sejmie dziennikarz TVN24 i autor "News Michalskiego" w TVN24+, opierając się o zapisy prezydenckiego projektu ustawy. - Bardzo mi się podoba - mówił Leonard Krasulski. 

- A co się panu najbardziej podoba? - dopytywał Michalski. - Zero procent - odpowiedział poseł. - Od czego zero procent? - dociekał dziennikarz. - Zero procent odsetek od wzięcia pożyczki - wskazał. 

Na uwagę, że w projekcie prezydenta nie ma gwarantowanych źródeł finansowania z NBP, odpowiedział: - Prezes banku przedłożył propozycję. Propozycja została zweryfikowana i takich zarzutów nie ma.

Pytany, jakie jest w takim razie konkretne źródło finansowania, polityk odpowiedział, że jest nim bank polski. - A skąd konkretnie? - pytał dalej Michalski. - No konkretnie z banku - stwierdził. 

Członek RPP: Glapiński w ogóle nas o tym nie informował

Członek RPP: Glapiński w ogóle nas o tym nie informował

Będą koszty, "nawet gdybyśmy złoto sprzedawali"

Będą koszty, "nawet gdybyśmy złoto sprzedawali"

BIZNES

Dziedziczak: propozycja prezydenta jest dużo lepsza

Poseł PiS Jan Dziedziczak podzielił zdanie, że oferta prezydenta jest "dużo lepsza niż ta pożyczka, którą mamy brać na kilkadziesiąt lat". 

Według polityka korzystając z propozycji Nawrockiego, wydamy pieniądze na to, "co uznamy za korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski". - W przypadku Unii to inni będą nam wskazywać cele naszych wydatków - twierdził. Rządzący zapowiedzieli, że 80 proc. środków przyznanych Polsce w ramach SAFE zostanie zainwestowane w polski przemysł zbrojeniowy. Wiadomo też, że w układaniu listy zakupów dla polskiej armii uczestniczyli przedstawiciele wojska. 

>>> Zobacz też: Potężne pieniądze z SAFE. Na co mają być wydane

- W przypadku europejskiego SAFE (…) ponad dziesięć miliardów musimy wydać na Ukrainę. To jest darowizna ze strony Polski na Ukrainę - kontynuował poseł PiS. Udział Ukrainy w programie jest wiadomy od samego początku prac nad unijnym instrumentem pożyczek. Według zapowiedzi rządu środki z SAFE nie będą przeznaczone dla Ukrainy, ale przewidziano współpracę z partnerem z Kijowa, w tym dotyczącą zakupu ukraińskich technologii dronowych dla polskiego wojska. Więcej o manipulacjach i faktach w tej sprawie znajdziesz w artykule Konkret24

"Atmosfera dosyć napięta". Minister finansów o spotkaniu z prezydentem

"Atmosfera dosyć napięta". Minister finansów o spotkaniu z prezydentem

BIZNES
Kto skorzysta, kto może stracić. Co warto wiedzieć o SAFE

Kto skorzysta, kto może stracić. Co warto wiedzieć o SAFE

Maja Piotrowska, Łukasz Figielski

Michalski pytał Dziedziczaka także o sposób finansowania prezydenckiego projektu - Będzie o tym mówił prezes NBP. To finansowanie jest w związku z rezerwami złota, ale poczekajmy - mówił Dziedziczak, jeszcze przed konferencją Glapińskiego w środę.

- Pan zna te szczegóły? - pytał dziennikarz, na co Dziedziczak zaprzeczył. Na uwagę, że jak może w takim razie chwalić propozycję, której nie zna, odpowiedział: - Tu mamy zero procent spłaty kredytu.

Pytany, od czego ma być liczone zero procent, skoro nie ma pewnego źródła finansowania, zwrócił się do dziennikarza: - Pan tak twierdzi, bo nie chce pan poznać szczegółów.

Michalski podkreślił, że opiera się na prezydenckim projekcie ustawy. - Przepytuje mnie pan, a prezentacja będzie dopiero dzisiaj - mówił poseł, nawiązując do konferencji Glapińskiego w środę. Nie odniósł się przy tym jednak do konkretnych zapisów w ustawie Nawrockiego. Mimo to poseł ocenił, że jest to "lepsze od pożyczki SAFE". 

Z czwartkowego podcastu "News Michalskiego" w TVN24+ dowiesz się też: czy posłanka Joanna Mucha planuje odejść z polityki? Jak wygląda plan B koalicji rządzącej na nominacje sędziów do Trybunału Konstytucyjnego? Gościem Patryka Michalskiego był Krzysztof Gawkowski, który mówił m.in. o cybertataku na Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz rządowej "nowej tarczy cyfrowej".

Opracowała Aleksandra Sapeta

Opracowała Aleksandra Sapeta
Joanna Mucha

Czy to koniec politycznej kariery? Joanna Mucha zaskakuje wyznaniem

Joanna Mucha
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

