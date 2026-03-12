Projekt prezydenta "bardzo się podoba", ale skąd pieniądze? Poseł PiS: z banku

Skąd Narodowy Bank Polski weźmie pieniądze na sfinansowanie "Polski SAFE zero procent"? Posłowie PiS odpowiadają Źródło: TVN24

Na podpis prezydenta czeka rządowy projekt ustawy wdrażającej unijny program pożyczek SAFE. Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji do 20 marca. Prezydent jest jednak niechętny europejskiemu programowi i zaproponował własną alternatywę sfinansowania uzbrojenia dla polskiej armii. Wspólnie z prezesem NBP Adamem Glapińskim zaoferowali "aktywne zarządzanie posiadanym zasobem złota" z banku centralnego.

Do Sejmu we wtorek trafił projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który ma realizować propozycję prezydenta pod nazwą "Polski SAFE zero procent". Zdaniem premiera Donalda Tuska w tej ustawie "nie ma pieniędzy", jest natomiast "nowe ciało, rada, nowa biurokracja, dziesiątki przepisów niepotrzebnych".

Politycy PiS przekonują, że propozycja prezydenta jest lepszym rozwiązaniem od unijnych pożyczek, choć pytani o szczegóły dotyczące sposobu finansowania, odsyłają do autorów projektu, albo udzielają niepełnych odpowiedzi.

Skąd NBP weźmie pieniądze na SAFE? Krasulski: z banku

O źródła finansowania "Polski SAFE zero procent" pytał w środę posłów w Sejmie dziennikarz TVN24 i autor "News Michalskiego" w TVN24+, opierając się o zapisy prezydenckiego projektu ustawy. - Bardzo mi się podoba - mówił Leonard Krasulski.

- A co się panu najbardziej podoba? - dopytywał Michalski. - Zero procent - odpowiedział poseł. - Od czego zero procent? - dociekał dziennikarz. - Zero procent odsetek od wzięcia pożyczki - wskazał.

Na uwagę, że w projekcie prezydenta nie ma gwarantowanych źródeł finansowania z NBP, odpowiedział: - Prezes banku przedłożył propozycję. Propozycja została zweryfikowana i takich zarzutów nie ma.

Pytany, jakie jest w takim razie konkretne źródło finansowania, polityk odpowiedział, że jest nim bank polski. - A skąd konkretnie? - pytał dalej Michalski. - No konkretnie z banku - stwierdził.

Dziedziczak: propozycja prezydenta jest dużo lepsza

Poseł PiS Jan Dziedziczak podzielił zdanie, że oferta prezydenta jest "dużo lepsza niż ta pożyczka, którą mamy brać na kilkadziesiąt lat".

Według polityka korzystając z propozycji Nawrockiego, wydamy pieniądze na to, "co uznamy za korzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski". - W przypadku Unii to inni będą nam wskazywać cele naszych wydatków - twierdził. Rządzący zapowiedzieli, że 80 proc. środków przyznanych Polsce w ramach SAFE zostanie zainwestowane w polski przemysł zbrojeniowy. Wiadomo też, że w układaniu listy zakupów dla polskiej armii uczestniczyli przedstawiciele wojska.

- W przypadku europejskiego SAFE (…) ponad dziesięć miliardów musimy wydać na Ukrainę. To jest darowizna ze strony Polski na Ukrainę - kontynuował poseł PiS. Udział Ukrainy w programie jest wiadomy od samego początku prac nad unijnym instrumentem pożyczek. Według zapowiedzi rządu środki z SAFE nie będą przeznaczone dla Ukrainy, ale przewidziano współpracę z partnerem z Kijowa, w tym dotyczącą zakupu ukraińskich technologii dronowych dla polskiego wojska. Więcej o manipulacjach i faktach w tej sprawie znajdziesz w artykule Konkret24.

Michalski pytał Dziedziczaka także o sposób finansowania prezydenckiego projektu - Będzie o tym mówił prezes NBP. To finansowanie jest w związku z rezerwami złota, ale poczekajmy - mówił Dziedziczak, jeszcze przed konferencją Glapińskiego w środę.

- Pan zna te szczegóły? - pytał dziennikarz, na co Dziedziczak zaprzeczył. Na uwagę, że jak może w takim razie chwalić propozycję, której nie zna, odpowiedział: - Tu mamy zero procent spłaty kredytu.

Pytany, od czego ma być liczone zero procent, skoro nie ma pewnego źródła finansowania, zwrócił się do dziennikarza: - Pan tak twierdzi, bo nie chce pan poznać szczegółów.

Michalski podkreślił, że opiera się na prezydenckim projekcie ustawy. - Przepytuje mnie pan, a prezentacja będzie dopiero dzisiaj - mówił poseł, nawiązując do konferencji Glapińskiego w środę. Nie odniósł się przy tym jednak do konkretnych zapisów w ustawie Nawrockiego. Mimo to poseł ocenił, że jest to "lepsze od pożyczki SAFE".

Opracowała Aleksandra Sapeta

