Premier gotowy "bardzo szybko wdrożyć" prezydencki projekt w sprawie aborcji

Andrzej Duda poinformował w piątek, że - po przeprowadzonych konsultacjach - złoży do Sejmu projekt o zmianie ustawy dotyczącej aborcji . Ten tego samego dnia został on opublikowany. Prezydent w oświadczeniu zwrócił uwagę, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej wywołało "olbrzymie społeczne emocje". Przyznał, iż "osobiście podziela pogląd, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z konstytucją", o czym wielokrotnie mówił publicznie.

Prezydent informuje o złożeniu do Sejmu projektu zmiany ustawy aborcyjnej TVN24

- Rozumiem gniew, zaniepokojenie. Rozumiem zwłaszcza kobiety. To one przeżywały, szczególnie w pierwszej fazie pandemii, ogromnie trudny czas. To wasze, drogie panie, mieszkania i domy zamieniały się czasami w biura, restauracje, sale szkoleniowe, szkoły, przedszkola - powiedział.