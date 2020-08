Kierwiński: PiS chce zapewnić sobie bezkarność. Terlecki: byliśmy pod presją czasu, urzędnicy nie mogą być karani

W uzasadnieniu projektu PiS napisano, że "nie pozostawia to wątpliwości, że proponowany przepis znajdzie zastosowanie do czynów popełnionych także przed wejściem w życie tego przepisu".

Cieszyński: nie brałem udziału w składaniu tego projektu do Sejmu

O ten projekt pytany był w czwartek wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. - To jest projekt poselski i nie jest to projekt, który powstawał w Ministerstwie Zdrowia - powiedział.

Terlecki: byliśmy pod presją czasu

Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany, po co taki projekt, odpowiedział, że po to, aby "urzędnicy, którzy wykonywali swoje obowiązki, nie mieli z tego powodu problemów". - Byliśmy pod wielką presją czasu. Opozycja domagała się natychmiast maseczek i tak dalej, urzędnicy podejmowali różne decyzje i nie mogą być za to teraz karani - mówił.

"Urzędnicy PiS chcą zapewnić sobie bezkarność"

"Mamy do czynienia z polityczno-prawną bandyterką"

Poseł Paweł Olszewski mówił, że "mamy do czynienia z polityczno-prawną bandyterką". - Politycy PiS chcą wprowadzić przepis o działaniu prawa wstecz i przewalać kasę - ocenił. - W tym rządzie skupia się to, co najgorsze - wykorzystywanie pandemii, by robić biznesy. Liczymy na to, że marszałek Sejmu Elżbieta Witek wprowadzi do piątkowych obrad Sejmu nasz projekt ustawy, złożony w lipcu, według którego każdy, kto popełni przestępstwo w związku z działalnością COVID-ową, może odpowiadać karnie - mówił Olszewski.