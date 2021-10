Projekt zmiany ustawy o NIK. Dodatkowe uprawnienia prezesa

Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Wnieśli go przedstawiciele Konfederacji, Porozumienia, Koalicji Polskiej, Polskich Spraw oraz posłowie niezrzeszeni. Przewiduje on możliwość złożenia przez prezesa NIK aktu oskarżenia do sądu i uczestniczenie w postępowaniu przejściowym. Wnioskodawcy twierdzą, że chodzi o "zwiększenia efektywności przeprowadzanych kontroli".