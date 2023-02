Kierownictwo PiS zdecydowało o tym, jak zagłosuje w sprawie projektu antyaborcyjnego

- Projekt dotyczący aborcji, który został złożony w Sejmie jest projektem obywatelskim i projektem, z którym my jako Prawo i Sprawiedliwość nie mamy nic wspólnego, a to, że Sejm będzie musiał się nad nim pochylić wynika tylko z zasad, które dotyczą rozpatrywania obywatelskich inicjatyw ustawodawczych. Tak bywało już wielokrotnie - przekazał w czwartek rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dodał, że "zgodnie z decyzją kierownictwa partii projekt dotyczący aborcji będzie odrzucony w pierwszym czytaniu".

Bochenek ocenił jednocześnie, nawiązując do tych kwestii, że "politycy PO żywią się kłamstwem". - Uznali, że wobec braku programu, niedogadania co do jednej listy i ciągłych walk pod dywanem najlepszy będzie atak gradem kłamstw na Prawo i Sprawiedliwość i ciągła manipulacja opinią publiczną - zaznaczył.

Antyaborcyjny projekt Kai Godek

Zgodnie z projektowanymi przepisami w Kodeksie karnym miałby się znaleźć przepis, zgodnie z którym osoba nakłaniająca kobietę do przerwania ciąży ma podlegać karze pozbawienia wolności do trzech lat. Od sześciu miesięcy do ośmiu lat ma grozić osobie, która namawia do aborcji, "gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej". Jeśli kobieta w wyniku aborcji umrze, "sprawcy" groziłoby nawet 12 lat więzienia.