Kosiniak-Kamysz: nie każdy będzie służył w wojsku, ale każdy z nas musi mieć umiejętności

Program powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych dla cywilów "wGotowości" został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zaplanowano w nim przeszkolenia dla wszystkich chętnych cywilów w ramach dwóch modułów. Pierwszy to ścieżka "odporności", w ramach której zorganizowano szkolenia z radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, pierwszej pomocy czy przetrwania, a druga to ścieżka "rezerwy", która zakłada szkolenie stricte wojskowe.

Inauguracja programu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych - "wGotowości" Źródło: Rafał Guz/PAP/EPA

Zapisy przez aplikację mObywatel

W czwartek uruchomione zostały zapisy na szkolenia. Do końca grudnia 2025 roku realizowana będzie ścieżka "odporności", która ma charakter obywatelski i powszechny, a wdrażanie ścieżki "rezerwy" rozpocznie się w drugiej połowie 2026 roku.

Poprzez aplikację mObywatel zapisywać się można na organizowane przez wojsko "podstawowy kurs bezpieczeństwa" - poświęcony m.in. reagowaniu na sytuacje kryzysowe, kurs przetrwania, pierwszej pomocy oraz cyberhigieny i podstaw cyberbezpieczeństwa. Sztab Generalny WP opublikował na X krótki instruktarz, jak to zrobić.

Program został przedstawiony na konferencji prasowej w czwartek rano. Wieczorem zaś szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz we wpisie na X poinformował, że pierwszego dnia zapisów na kursy zgłosiło się już ponad 3770 osób. Wśród nich - jak przekazał - na podstawowy kurs bezpieczeństwa zapisało się 1196 osób, kurs przetrwania - 1125 osób, kurs medyczny - 993 osoby, a na kurs cyberhigieny - 280 osób. "To bardzo dobre decyzje! Zachęcam tych, którzy jeszcze się nie zapisali - to świetna inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony zapowiedział w czwartek rano, że pilotaż programu powszechnych dobrowolnych szkoleń obronnych "wGotowości" ruszy 22 listopada i potrwa pięć tygodni. Przewidziano zarówno szkolenia indywidualne, jak i dla firm oraz instytucji.

Skierowany do wszystkich chętnych obywateli

Program ma być realizowany przez 132 jednostki oparte w głównej mierze o Wojska Obrony Terytorialnej z udziałem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Do końca roku resort obrony planuje przeszkolić 100 tysięcy osób, a w przyszłym roku - 400 tysięcy w ramach różnych ścieżek: indywidualnie, grupowo, w ramach programu "Edukacja z wojskiem", w ramach szkoleń rezerwy oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Ścieżka "odporność" - jak mówił w czwartek szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła - jest dedykowana dla osób, które nie zamierzają wiązać się w żaden sposób z Siłami Zbrojnymi.

Jak wskazał, to propozycja dla wszystkich obywateli, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z wojskiem, ale chcą nauczyć się, jak reagować w sytuacjach kryzysowych i zwiększyć swoje poczucie bezpieczeństwa.

Szkolenia w tej ścieżce pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności, przydatne w codziennym życiu - od udzielania pierwszej pomocy, przez zasady przetrwania, po ochronę w sieci.

OGLĄDAJ: "Nie znosimy zwrotu: brać w kamasze. Program jest dla ochotników"