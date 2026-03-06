Unijny komisarz "zaskoczony" sporem o SAFE. Szef MON: projekt jest na stole

Szef MON: wydarzenia na Bliskim Wschodzie dowodzą, że Europa musi budować własne zdolności obronne

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Unijny komisarz obrony Andrius Kubilius przyleciał w piątek do Warszawy w ramach tzw. "Misji Pociski", której celem jest rozbudowa produkcji broni w Europie. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przyznał, że "jest zaskoczony tym, jest przebiega dyskusja o mechanizmie SAFE".

Podkreślił, że to Polska, która otrzyma w pożyczce prawie 44 mld euro, jest największym beneficjentem programu. - To otwiera szerokie perspektywy przed Polską - powiedział, zaznaczając, że ponad 80 procent tych środków zostanie zainwestowanych w rozwój polskiego, krajowego sektora obronnego".

- Naturalnie, to do Polski należy decyzja w jaki sposób będzie wzmacniała swój potencjał obronny. Pożyczki niskooprocentowane w ramach mechanizmu SAFE mają wspomóc i zwiększyć produkcję obronną w Europie. Starałem się wyjaśnić, jakie są poważne wyzwania jakie stoją przed Europą jeśli chodzi o szybkie wzmocnienie naszego potencjału przeciwrakietowego - powiedział.

Podkreślił jednak, że w obliczu problemów Europy z zaopatrzeniem w pociski przeciwrakietowe, Polska może odegrać bardzo ważną rolę w ich produkcji. Jak mówił, bez skorzystania z unijnych funduszy szansa na budowę ochrony przeciwrakietowej zostanie zaprzepaszczona.

Szef MON: Amerykanie powiedzieli, że Europa musi robić więcej

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że wojna z Iranem pokazuje, jak ważne jest budowanie w Europie własnych zdolności obronnych. - To wszystko, co dzieje się na Bliskim Wschodzie sprawia, że ta niezależność produkcji w Europie, łańcuch dostaw, budowa własnych zdolności przemysłu zbrojeniowego staje się jeszcze ważniejsza - podkreślił.

Dodał, że "Amerykanie też wyraźnie powiedzieli rok temu, że Europa musi robić więcej". - Na to odpowiedział komisarz Kubilius, proponując razem z nami program SAFE. Europa zbroi się. Europa daje z siebie wszystko, daje więcej niż kiedykolwiek - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Odniósł się też do zaproponowanej przez prezydenta propozycji wykorzystania funduszy NBP, zamiast unijnej pożyczki. - Jeżeli pojawią się dodatkowe środki, na przykład z Narodowego Banku Polskiego, żeby uzupełnić program SAFE, to tylko będzie więcej możliwego zakupu baterii antydronowych w programie SAN, doposażenia infrastruktury - ocenił.

- Jesteśmy gotowi na dwa wielkie projekty, ale pierwszy jest gotowy, pierwszy jest na stole. To jest program SAFE. Chcemy go realizować - podkreślił.

OGLĄDAJ: "Mglista wizja", "wątpliwe zapowiedzi". Na czym dokładnie polega problem z "polskim SAFE"? Zobacz cały materiał

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft