Polska

Unijny komisarz "zaskoczony" sporem o SAFE. Szef MON: projekt jest na stole

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius
Szef MON: wydarzenia na Bliskim Wschodzie dowodzą, że Europa musi budować własne zdolności obronne
W obliczu problemów Europy z zaopatrzeniem w pociski przeciwrakietowe, Polska może odegrać bardzo ważną rolę w ich produkcji - powiedział w Warszawie unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. W czasie konferencji prasowej z szefem MON podkreślał rolę pieniędzy z programu SAFE w budowaniu polskich zdolności obronnych. Władysław Kosiniak-Kamysz ponowił apel do prezydenta o podpisanie ustawy wprowadzającej SAFE w życie.

Unijny komisarz obrony Andrius Kubilius przyleciał w piątek do Warszawy w ramach tzw. "Misji Pociski", której celem jest rozbudowa produkcji broni w Europie. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przyznał, że "jest zaskoczony tym, jest przebiega dyskusja o mechanizmie SAFE".

Podkreślił, że to Polska, która otrzyma w pożyczce prawie 44 mld euro, jest największym beneficjentem programu. - To otwiera szerokie perspektywy przed Polską - powiedział, zaznaczając, że ponad 80 procent tych środków zostanie zainwestowanych w rozwój polskiego, krajowego sektora obronnego".

Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia

Polski SAFE zero procent. Glapiński wyjaśnia

BIZNES
Skąd pieniądze na "polski SAFE"? Trzy słowa posła PiS

Skąd pieniądze na "polski SAFE"? Trzy słowa posła PiS

- Naturalnie, to do Polski należy decyzja w jaki sposób będzie wzmacniała swój potencjał obronny. Pożyczki niskooprocentowane w ramach mechanizmu SAFE mają wspomóc i zwiększyć produkcję obronną w Europie. Starałem się wyjaśnić, jakie są poważne wyzwania jakie stoją przed Europą jeśli chodzi o szybkie wzmocnienie naszego potencjału przeciwrakietowego - powiedział.

Kto skorzysta na programie SAFE? Do kiedy należy spłacić pożyczkę?

Podkreślił jednak, że w obliczu problemów Europy z zaopatrzeniem w pociski przeciwrakietowe, Polska może odegrać bardzo ważną rolę w ich produkcji. Jak mówił, bez skorzystania z unijnych funduszy szansa na budowę ochrony przeciwrakietowej zostanie zaprzepaszczona.

Szef MON: Amerykanie powiedzieli, że Europa musi robić więcej

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że wojna z Iranem pokazuje, jak ważne jest budowanie w Europie własnych zdolności obronnych. - To wszystko, co dzieje się na Bliskim Wschodzie sprawia, że ta niezależność produkcji w Europie, łańcuch dostaw, budowa własnych zdolności przemysłu zbrojeniowego staje się jeszcze ważniejsza - podkreślił.

Dodał, że "Amerykanie też wyraźnie powiedzieli rok temu, że Europa musi robić więcej". - Na to odpowiedział komisarz Kubilius, proponując razem z nami program SAFE. Europa zbroi się. Europa daje z siebie wszystko, daje więcej niż kiedykolwiek - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Odniósł się też do zaproponowanej przez prezydenta propozycji wykorzystania funduszy NBP, zamiast unijnej pożyczki. - Jeżeli pojawią się dodatkowe środki, na przykład z Narodowego Banku Polskiego, żeby uzupełnić program SAFE, to tylko będzie więcej możliwego zakupu baterii antydronowych w programie SAN, doposażenia infrastruktury - ocenił.

- Jesteśmy gotowi na dwa wielkie projekty, ale pierwszy jest gotowy, pierwszy jest na stole. To jest program SAFE. Chcemy go realizować - podkreślił.

Glapiński i Nawrocki

"Mglista wizja", "wątpliwe zapowiedzi". Na czym dokładnie polega problem z "polskim SAFE"?

Opracował Mikołaj Gątkiewicz/ft

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

