Minister cyfryzacji: jak tylko weszliśmy do resortu, wiedzieliśmy, że zagrożenie dla laptopów jest olbrzymie

- Widać masę błędów, ale wszystko w przyszłym tygodniu ogłosimy, także decyzje, co dalej - mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski o problemach z programem "Laptop dla ucznia". - Jak tylko weszliśmy do resortu, wiedzieliśmy, że zagrożenie dla laptopów jest olbrzymie, że Prawo i Sprawiedliwość nie dowiozło projektu - dodał. - Powiem szczerze, że chyba w wielu resortach należy się teraz spodziewać takich "kwiatków" i będziemy to po prostu musieli posprzątać - skomentowała posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka.

Darmowy laptop dla każdego czwartoklasisty to obietnica, którą składali Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek. Cel miał być prosty: każdy rodzic, którego dziecko idzie do czwartej klasy dostaje od rządu laptop do domu, na wyłączność. I tak przez kolejne co najmniej dwa lata.

Ale program "Laptop dla ucznia" jest zagrożony, bo rząd Mateusza Morawieckiego nie ogłosił przetargu, nie zabezpieczył finansowania, i - co najważniejsze - nie wynegocjował z Komisją Europejską zgody na zakup laptopów z KPO.

Na laptopach, które rozdawali uczniom znajdowała się naklejka: "Krajowy Plan Odbudowy". Polski Fundusz Rozwoju miał odzyskać pieniądze, jak tylko KE odblokuje Polsce miliardy z KPO. - Minister cyfryzacji z PiS powinien ogłosić przetarg na zakup laptopów do grudnia ubiegłego roku. Nie zrobił tego, bo nie miał na ten program zgody komisarzy z Unii i nie miał na to zabezpieczonych pieniędzy w budżecie - mówi nam polityk z rządu znający kulisy tej sprawy. Koszt takich laptopów na ten rok to około 1 miliard 149 milionów złotych. I dotyczy zakupu 394 tysięcy komputerów przenośnych. Z dokumentu, który ujawniła współautorka programu "Wybory kobiet" Arleta Zalewska wynika, że o problemie wiedzieli ministrowie z PiS odpowiedzialni za tę sprawę.

Gawkowski: jak tylko weszliśmy do resortu, wiedzieliśmy, że zagrożenie dla laptopów jest olbrzymie

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji powiedział, że w sprawie laptopów prowadzony jest audyt. - Prawo i Sprawiedliwość zostawiło w budżecie wielkie kłopoty. Nie ma pieniędzy na laptopy, nie ma pieniędzy z KPO, nie ma możliwości zapłacenia za to, co było wydatkiem z 2023 roku. Prowadzimy audyt i przegląd w sprawie laptopów i tego, jak one były rozdawane - mówił minister cyfryzacji.

- Widać masę błędów, ale wszystko w przyszłym tygodniu ogłosimy, także decyzje, co dalej z tym programem. Nie wiem, czy się da naprawić sytuację z Komisją Europejską. Wątpię, czy uda się coś przesunąć w budżecie. Mam takie poczucie, że PiS z premedytacją zostawiło ten problem, wiedząc, że pozostawia dzieciaki na 2024 rok bez laptopów - powiedział.

Jak powiedział minister, do 15 lutego musi ogłosić przetarg. W przyszłym tygodniu mają zapaść "ostateczne rekomendacje".

- Jak tylko weszliśmy do resortu, wiedzieliśmy, że zagrożenie dla laptopów jest olbrzymie, że Prawo i Sprawiedliwość nie dowiozło projektu i że w tej sprawie wiele naściemniało i nic nie zrobiło. Od początku było wiadomo, że pomimo tego, że chcemy kontynuować ten program, są problemy.

Pytany o to, czy może zdarzyć się tak, że laptopy nie zostaną dostarczone odpowiedział "nie wiadomo dzisiaj". - Jesteśmy w trakcje rozmów. Okaże się za tydzień, najpóźniej półtora tygodnia - dodał.

Oliwiecka: podejrzewam, że (PiS) schowało ten papier, żeby ukryć swoją winę TVN24

Oliwiecka: podejrzewam, że PiS schował ten papier, żeby ukryć swoją winę

Do sprawy laptopów dla uczniów odniosła się też posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka. - To jest kolejny problem, z jakim koalicja 15 października mierzy się w resortach, czyli bałagan, jaki został po Prawie i Sprawiedliwości. Z tego, co wiem, po prostu Prawo i Sprawiedliwość, ogłaszając szumnie program Laptopy dla uczniów, nie sprawdziło, czy może taki rodzaj wydatków być finansowany z programu KPO - mówiła Oliwiecka.

- Tutaj był po prostu brak ustaleń. Teraz oczywiście trzeba ratować sytuację, natomiast sprawa jest prosta z punktu widzenia prawa - nie można rozpisać przetargu, jeżeli nie ma zabezpieczonego finansowania - powiedziała posłanka.

Zwróciła uwagę na to, że za sprzęt zapłacili obywatele. - Będzie problem, bo te pieniądze nie zostaną zwrócone. Oczywiście dzieci skorzystały, ale nie tak powinien wyglądać cały proces - twierdzi Oliwiecka.

Gdy reporterka Katarzyna Gozdawa-Litwińska zwróciła uwagę, że PiS miało już w grudniu informację z Komisji Europejskiej, że w kwestii laptopów może być problem, Oliwiecka powiedziała: - Podejrzewam, że (PiS - red.) schowało ten papier, żeby ukryć swoją winę.

- Powiem szczerze, że chyba w wielu resortach należy się teraz spodziewać takich "kwiatków" i będziemy to po prostu musieli posprzątać - dodała.

