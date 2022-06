Premier i minister sportu zapowiadają program budowy hal sportowych

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk zapowiedzieli w środę program budowy hal sportowych. Jak zapowiedział szef rządu, "to będzie program, z którym ruszamy już teraz". - W ciągu dwóch najbliższych lat powstanie 1000 takich obiektów kosztem dwóch miliardów złotych - powiedział minister sportu.

Premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem sportu i turystyki Kamilem Bortniczukiem podczas konferencji prasowej w Raszynie (woj. mazowieckie) zapowiedzieli rozpoczęcie "wielkiego programu budowy hal łukowych".

- To hale, które będą postawione w gminach miejsko-wiejskich, w gminach wiejskich, tam zwłaszcza, gdzie nie ma dziś jeszcze porządnej hali sportowej z prawdziwego zdarzenia - powiedział szef rządu. Dodał, że "to wielka szansa dla bardzo wielu młodych ludzi, tych którzy chcą zadbać o swoje zdrowie, dbają o swoje wychowanie fizyczne, ale też wszystkich tych, których my rodzice chcemy wyciągnąć sprzed telewizorów, sprzed komputerów, mediów społecznościowych do życia realnego i sportowego".

Jak wskazał Morawiecki "wiemy doskonale, co się działo w pandemii COVID-19 przez te dwa strasznie ciężkie lata". - Ilu młodych ludzi utknęło przed telewizorami, przed komputerami. Te hale sportowe będą te dzieciaki i młodzież wyciągać do zdrowszego życia - podkreślił.

- W ciągu najbliższych paru lat chcemy, aby tych hal powstało co najmniej tysiąc. Żeby była hala wzorcowa (...). To będą hale do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną, ale także tenisa, po prostu hale wielofunkcyjne - zapowiedział Morawiecki.

Mateusz Morawiecki i Kamil Bortniczuk w Centrum Sportu w Raszynie PAP/Rafał Guz

Jak poinformował premier, "to będzie program, z którym ruszamy już teraz". - Już w tym roku wybudujemy co najmniej kilkadziesiąt takich hal, a w przyszłym roku nasz plan to wybudowanie 500 hal, w kolejnym roku, kolejne 500 - zapewnił.

- W małych miejscowościach są wspaniałe, sportowe talenty. Musimy je wydobyć. To jest nasze zadanie - podkreślił Morawiecki.

Bortniczuk: nawet w małych miejscowościach będzie można rozwijać swoje sportowe pasje

Szef resortu sportu przyznał, że bardzo wiele młodych talentów pochodzi z małych miejscowości. - To spowoduje, że nawet w małych miejscowościach będzie można rozwijać swoje sportowe pasje. Wówczas będzie można zadbać o to, aby talent na miarę Igi Świątek, Roberta Lewandowskiego, Kuby Błaszczykowskiego nie został w Polsce zmarnowany - podkreślił Bortniczuk.

Minister zapowiedział, że lepsza i większa baza sportowa ułatwi powszechne testowanie uczniów polskich szkół, od największych miast do najmniejszych miejscowości. Wszyscy nauczyciel wuefu będą zobligowani do tego, aby przeprowadzić zbiór testów badających podstawowe parametry zdolności fizycznej polskiej młodzieży.

Minister sportu Kamil Bortniczuk o programie budowy hal sportowych TVN24

- Te dane będą wprowadzane do systemu i odpowiednio zabezpieczone. Będą mogły z nich korzystać związki i kluby sportowe. Po uzyskaniu zgody rodziców będzie można zaprosić dziecko do trenowania dyscypliny, w której przejawia zdolności - dodał.

Bortniczuk przypomniał, że co roku podległy mu resort wydaje około pół miliarda złotych na programy upowszechniające aktywność sportową. - Przywróciliśmy SKS-y do szkół, co w połączeniu z rozwojem infrastruktury będzie skokową wartością, szczególnie na terenach wiejskich. Powinno to przełożyć się na większe zainteresowanie sportem przez polską młodzież - stwierdził.

Autor:pp/kg

Źródło: PAP