Brytyjski trener fitness Ivan Dymitrov, który 23 czerwca wyrył kluczem na murach Koloseum imię swoje i swojej dziewczyny, napisał w liście do burmistrza Rzymu, iż dopiero po fakcie "dowiedział się, że to starożytny zabytek". 27-letniemu Brytyjczykowi grozi do 15 tysięcy euro grzywny oraz do pięciu lat pozbawienia wolności.