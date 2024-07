Profesor Zoll: Przepisy są dobre. Chodzi o to, żeby kampanię wyborczą prowadzili ludzie uczciwi

Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o odroczeniu podjęcia uchwały w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości - poinformował w środę wieczorem szef PKW Sylwester Marciniak. Dodał, że PKW zwraca się do dwóch organów państwa - Rządowego Centrum Legislacyjnego i NASK - z "wątpliwościami, które wynikają z pism, które wpłynęły w ostatnim czasie do Państwowej Komisji Wyborczej".

Zoll: chodzi o to, żeby kampanię wyborczą prowadzili ludzie uczciwi

Jak dodał, "chodzi o to, żeby tę kampanię prowadzili ludzie uczciwi, którzy przestrzegają prawa, którzy nie szukają dróg, które by pozwoliły ominąć prawo".

- Jeżeli będziemy mieli do czynienia z osobami, które świadomie chcą łamać prawo, no to trudno jest się bronić. Trzeba mieć też dobrze zbudowany mechanizm pociągania do konsekwencji tych osób - powiedział.