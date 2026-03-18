Profesor Wróbel o roli prezydenta: jest pasywny. "On ma tylko tyle zrobić, że przyjmuje ślubowanie"

Sędzia Wróbel: adresat ślubowania jest pasywny, nie może go odrzucić

Sejm w piątek wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ich kandydatury zostały zgłoszone formalnie przez Prezydium Sejmu. Poparcia nie zyskali dwaj kandydaci zgłoszeni przez klub PiS.

W środę szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki skierował w imieniu prezydenta Karola Nawrockiego pismo do marszałka Sejmu. Wskazał w nim, że "analiza procesu powołania budzi bardzo poważne wątpliwości, co do zgodności przeprowadzonej procedury nie tylko z wymogami wynikającymi z Regulaminu Sejmu, lecz również ze standardami konstytucyjnymi właściwymi procedurze obsadzania stanowisk sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Sędzia Wróbel: adresat ślubowania jest pasywny

Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróbel tłumaczył w środowych "Faktach po Faktach" w TVN24, że według konstytucji to Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a wybrani kandydaci muszą wykonać tylko jedną czynność, by objąć urząd i wydawać wyroki - złożyć ślubowanie. Dodał, że ustawa zasadnicza nie określa jednak, w jaki sposób się to odbywa.

- O tym mowa już jest w ustawie, jest rota tej przysięgi i właśnie w tym przepisie ustawowym mowa jest o tym, że to ślubowanie składa się "wobec prezydenta" - tłumaczył profesor. Jak mówił, słowo "wobec" w tym kontekście może być różnie interpretowane, jednak jego istota "sprowadza się do wskazania adresata ślubowania, więc do kogo się to ślubowanie adresuje".

Dodał, że sformułowanie to jest "pewną metaforą", w której adresat ślubowania "jest pasywny". - To znaczy on ma po prostu tylko tyle zrobić, że je przyjmuje (...) nie może tego odrzucić - doprecyzował.

- Istota tego "wobec" prezydenta, czyli że adresatem tego jest prezydent, sprowadza się do tego, że jeżeli prezydenta osobiście nie będzie, no to tekst tej roty, podpisanej przez sędziego, trzeba wsadzić do koperty i doręczyć prezydentowi - mówił profesor Wróbel.

Wróbel o "ocenie" prezydenta: nie ma takich kompetencji

Gość "Faktów po Faktach" był również pytany o pismo Zbigniewa Boguckiego do marszałka Sejmu. Według profesora Włodzimierza Wróbla, takie działania "nie mają sensu".

- Kwestia jest dość oczywista, prezydent nie bada procedury, nie ma takiej kompetencji, nigdzie to nie jest zapisane, żeby sobie badał procedurę powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To się nie mieści w ogóle w jego ocenach - oznajmił.

Zwrócił również uwagę, że prezydent "to nie jest organ, który pełni jakąkolwiek funkcję przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego" .

Wróbel: zaczęto upatrywać króla w prezydencie

Profesor Wróbel był dopytywany, czy prezydent chce rozszerzać swoje kompetencje. - To w ogóle jest jakaś cecha polskich prezydentów, wynikająca z tego, że mamy rzeczywiście w konstytucji taki dualizm władzy wykonawczej - odparł. - Niby mamy system gabinetowo-parlamentarny, czyli rząd, ale równocześnie mamy prezydenta wybieranego w wyborach powszechnych - tłumaczył.

Jego zdaniem efektem tego, że prezydenci czerpią legitymację z powszechnych wyborów jest to, że "w zasadzie wszyscy prezydenci szukali możliwości poszerzenia swoich kompetencji".

- W ostatnim czasie na pewno jest tak, że z uwagi na takie emocje społeczne, zmiany kulturowe, zaczęto upatrywać w tym prezydencie (...) takiego króla, takiego swoistego monarchy, który swoim gestem jest w stanie być ponad konstytucją, uzdrawiać wszystkie wady prawne różnych działań - ocenił. - Mieliśmy do czynienia z tym w sądownictwie, teraz dla odmiany mamy do czynienia z tym w przypadku Trybunału Konstytucyjnego - zauważył.

Ocenił, że konstytucja "mówi jasno" o kompetencjach prezydenta. Jak mówił, są jednak sytuacje, gdy ustawodawca nadaje mu dodatkowe uprawnienia.

- Na przykład prezydent może wskazać członka takiej rady programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ale wszystko to wymaga kontrasygnaty premiera. System jest tak zbudowany, że wtedy premier musi się na to zgodzić. Tak konstytucja stanowi - dodał.

