Profesor Maksymowicz "przyłącza się do apelu" do prezydenta, żeby się zaszczepił

Powinniśmy zakupić co najmniej siedem milionów szczepionek na grypę. Tak, żeby zaszczepić maksymalną ilość ludzi powyżej 60 roku życia i wszystkie służby - powiedział w "Jeden na jeden" profesor Wojciech Maksymowicz. Przyłączył się do apelu Głównego Inspektora Sanitarnego, aby prezydent zaszczepił się na grypę. - Na pewno byśmy namawiali pana prezydenta. Innych doradców miał w tamtej kampanii. Myślę, że powinien przykładnie to zrobić - zaznaczył.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek, że ostatniej doby potwierdzono 615 nowych zakażeń koronawirusem i jest to największa ich liczba od początku epidemii. Zmarło kolejnych 15 osób. Łączna liczba potwierdzonych infekcji wynosi 45 031, a ofiar śmiertelnych - 1709.

"Powinniśmy zakupić co najmniej siedem milionów szczepionek"

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Wojciech Maksymowicz w "Jeden na jeden" w TVN24 mówił, że obecnie "mamy unikalną sytuację, że na koronawirusa nie mamy szczepionki, ale na grypę mamy i teraz w sierpniu jest ona modyfikowana".

- Powinniśmy się już ustawić w kolejce, znaleźć środki, żeby zakupić - nie, tak jak do tej pory 1 milion 700 tysięcy, a co najmniej siedem milionów szczepionek [na grypę - red.] - zaznaczył. - To jest tak, żeby wyszczepić maksymalną ilość ludzi powyżej 60 roku życia i wszystkie służby - dodał.

Podkreślił, że "zderzenie tych dwóch zachorowań na przełomie roku może nam dać niewydolność służby zdrowia".

- Musimy prawdopodobnie wydać kolejne setki milionów, bo musimy zakupić szczepionkę na grypę. Musimy zabezpieczyć wszystkie służby, dać szanse wytestowania się tym, którzy mają przystąpić do pracy w dużych zbiorowościach, dotyczy to również studentów, którzy będą podejmować praktyki w laboratoriach, klinikach. To są dodatkowe wydatki, które musimy ponieść, żeby być bezpieczni - mówił.

"Prezydent powinien przykładnie się zaszczepić na grypę"

Profesor Maksymowicz był również pytany, czy apeluje w takim razie prezydenta, żeby się zaszczepił na grypę. - Przyłączam się do apelu pana profesora Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego - odpowiedział.

- Na pewno byśmy namawiali pana prezydenta. Innych doradców miał wtedy, w tamtej kampanii, przecież sam nie jest ekspertem. Myślę, że powinien przykładnie to zrobić - zaznaczył.

Prezydent o szczepieniach

6 lipca prezydent na spotkaniu w Końskich (Świętokrzyskie) został zapytany między innymi o szczepionkę na COVID-19, nad której powstaniem trwają intensywne badania.

- Jeżeli chodzi o szczepionkę, absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie - mówił. - Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorosły chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić - powiedział. - Uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe - oświadczył. - Kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to jest jego osobista decyzja - dodał.

Tego samego dnia Andrzej Duda odniósł się do kwestii szczepień raz jeszcze, zaznaczając, że "ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe, tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie". "Co do innych chorób (polio, gruźlica itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa" - dodał.

Autor:kb/pm

Źródło: TVN24