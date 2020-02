"Jeśli prezydent zapyta mnie o zdanie, będę prosił o spotkanie w pół drogi"

- Jeżeli prezydent mnie zapyta, to będę prosił prezydenta, aby był skłonny szukania kompromisowego rozwiązania, spotkania w pół drogi - powiedział w TVN24 kardiochirurg, profesor Marian Zembala, który pytany był w "Jeden na jeden" o to, jaką decyzję powinien w tej sprawie podjąć prezydent.

Zembala mówił, że w jego ocenie obywatela, który kocha ten kraj, "nie ma wątpliwości", że w zbliżających się wyborach prezydenckich Polacy wybiorą "człowieka, który budzi na tyle zaufania, że scali nasze marzenia i będzie budował". Dodał przy tym, że "Europa potrzebuje Polski, a Polska Europy". - To nie jest pustosłowie - podkreślił.

Profesor pytany był, czy trwająca kampania wyborcza to dobra okazja, aby porozmawiać o tym, czy ochrona zdrowia była priorytetem dla jakiegokolwiek rządu. - Zanim zaczniesz krytykować innych, pokaż i udowodnij, co sam zrobiłeś. Najłatwiej jest mówić: wprowadźmy nowy system, ale kiedy dochodzi do szczegółów, zaczynamy mieć problem z definicjami i standardami - odpowiedział.