Pozbawia się ludzi rzeczywistego związku z tradycją, z patriotyzmem, z kulturą narodową. Prawo i Sprawiedliwość to złodzieje ducha - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 historyk idei, profesor Marcin Król. Stwierdził też, odnosząc się do kampanii przed wyborami prezydenckimi, że kandydaci opozycji "są zbyt pacyfistyczni" i powinni być znacznie bardziej brutalni.

- Nikt nie budzi entuzjazmu i to jest moim zdaniem pewien znak czasów - ocenił profesor Król, odnosząc się do wszystkich kandydatów w tych wyborach.

- Natomiast "tygrys" jest dla mnie nie do przyjęcia. Śmieszy mnie - zaznaczył gość "Faktów po Faktach". Odniósł się w ten sposób do słów żony kandydata PSL Pauliny Kosiniak-Kamysz, która swojego męża zaprosiła na scenę słowami "Chodź, tygrysie".

- Mówią o "całym narodzie", ale to nie cały naród na nich głosuje. Mają wywalczyć trochę - zabrać milion głosów Andrzejowi Dudzie. Jak zabiorą ten milion, to wygrają. Do tego trzeba być bardzo wyrazistym - podkreślił.

"Mam do PiS-u pretensję nie do darowania. Są złodziejami ducha"

- Sądy, puste darowizny, nieumiejętność gospodarcza i tak dalej - wyliczał. - Ale to, za co ja mam pretensję nie do darowania, to to, że to są złodzieje ducha, którzy bardzo wielu ludziom mogą ukraść ducha - podkreślił gość TVN24.