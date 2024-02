Profesor Jerzy Jarzębski nie żyje

Wybitny znawca Gombrowicza w wywiadzie dla PAP w 2019 roku został zapytany między innymi, czy autor "Ferdydurke" powinien być w lekturach szkolnych. - Tu moje zdanie nie jest do końca sprecyzowane. Gombrowicz fatalnie dużo traci na "przerabianiu" w szkole, zwłaszcza, że nie ma znowu tak wielu nauczycieli, którzy rozumieją, o co w nim chodzi. To jest trudny pisarz i jako lektura szkolna może okazać się poważnym wyzwaniem. Z drugiej strony - scena z "Ferdydurke", gdzie uczniowie zmuszani są do wyznania, że Słowacki wielkim poetą był i za to go kochają, na pewno wzbogaciłaby samoświadomość i uczniów, i nauczycieli. Jeśli z kolei ja miałbym wybrać fragment do czytania w szkole, to zaproponowałbym pierwszy rozdział "Dziennika".