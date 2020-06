Profesor Krzemiński mówił o "chorobie umysłowej", w którą wpadł kandydat Lewicy. Teraz przeprasza

Zwłaszcza że kontrkandydaci, zwłaszcza z Lewicy, po prostu wpadli w jakąś chorobę umysłową, czy bardziej chorobę ideologiczną. Zwróciłem na to uwagę, ponieważ u Biedronia to się niesłychanie nasiliło w jego kampanii, w jego wypowiedziach, wraz ze spadkiem poparcia. Mianowicie zrównanie PiS-u i PO jako tych wrogich partii kapitalistycznych, czy jakichś. To prowadzi do jakiegoś nonsensu.