Ewa Łętowska o tym, co powiedziałaby Jarosławowi Kaczyńskiemu

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i była Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Ewa Łętowska została zapytana w "Jeden na jeden", co powiedziałaby wicepremierowi, prezesowi Prawa i Sprawiedliwości Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdyby miała okazję z nim porozmawiać. - Nie chce mi się z tobą gadać - odpowiedziała.

Pytana, czy nie próbowałaby go przekonać, odparła, że nie. - Przecież on by nie chciał ze mną gadać też - dodała. Dopytywana, czy sądzi, że nie zamieniłby z nią nawet dwóch zdań, powiedziała, że "oczywiście, że nie". - Ale obopólnie - dodała.