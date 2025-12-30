Profesor Dudek: efekt Nawrockiego okazał się objawić zupełnie gdzie indziej jak w PiS-ie Źródło: Kropka nad i TVN24

W najnowszym sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 Koalicja Obywatelska odnotowała najwięcej, bo 32,8 procent poparcia. Za nią znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 25,4 procent. Na trzecim miejscu - Konfederacja (10,7 procent). Na czwartym miejscu znalazło się ugrupowanie Grzegorza Brauna - Konfederacja Korony Polskiej, z wynikiem 8,6 procent, mając największy wzrost poparcia spośród wszystkich ugrupowań w sondażu.

- Tak zwany efekt Nawrockiego, którego oni się spodziewali, czyli znaczący wzrost sondaży, okazał się objawić zupełnie gdzie indziej, czyli w Koronie Brauna. Nagle Braun ukradł efekt Nawrockiego PiS-owi - skomentował w "Kropce nad i" prof. Antoni Dudek.

Czy Braun jeszcze może urosnąć?

Zdaniem rozmówcy Moniki Olejnik PiS oczekiwało, że po wygranej Karola Nawrockiego mogłoby dobić do 40 procent w sondażach i żądać przedterminowych wyborów. Tymczasem utknęło poniżej 30 procent. - Bo część elektoratu uciekła do Konfederacji bądź do Korony Brauna - powiedział.

- Braun zabrał też Konfederacji, tej dużej, część wyborców. Nagle się okazuje, że paradoksalnie to on jest największym beneficjentem tego zwrotu na prawo, którego symbolem było zwycięstwo Nawrockiego w wyborach prezydenckich - mówił prof. Dudek.

W ocenie politologa partia Grzegorza Brauna może jeszcze zyskać wyborców, jeśli przejdą do niej niezadowoleni politycy z "dużej" Konfederacji. Zaznaczył jednak, że przepływy sympatyków po prawej stronie sceny politycznej nie wskazują na to, żeby ta część elektoratu rosła.

- Łącznie to jest czterdzieści kilka procent i cały czas następują przepływy w ramach tych czterdziestu kilku procent. Oni na szczęście nie pozyskują nowych wyborców, spoza tej bańki czterdziestokilkuprocentowej, natomiast to się oczywiście może zmienić - skomentował prof. Dudek.

Nawrocki "nie jest i nie będzie" istotny dla Trumpa

Prof. Antoni Dudek ocenił, że Zachód podzielił się na część europejską i amerykańską, a Polska powinna lawirować między tymi dwoma kręgami.

- To byłoby sensowne, gdyby Nawrocki miał dobre kontakty w Białym Domu, a premier Tusk w Brukseli. Problem w tym, że oni, mając te kontakty, nie chcą koordynować tych swoich działań i efektem tego jest postępująca marginalizacja Polski na arenie międzynarodowej - skomentował politolog.

Jak zaznaczył, Karol Nawrocki Nawrocki gra na Waszyngton, a rząd Donalda Tuska - na Europę.

- Głównym problemem jest to, że w Polsce tylko najwięksi wyznawcy prezydenta Nawrockiego wierzą, że on rzeczywiście jest dla Trumpa kimś istotnym. Nie jest i, nie oszukujmy się, nie będzie, dlatego że Polska, jak zacytuję Donalda Trumpa, nie ma wystarczająco silnych kart, żeby tutaj zaistnieć - ocenił gość Moniki Olejnik.

Prezydent USA podczas spotkania z prezydentem Ukrainy w lutym powiedział, że Wołodymyr Zełenski "nie ma żadnych kart do rozegrania" w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny z Rosją.

