Polska

Profesor Andrzej Zoll o ustawie prezydenta: czas skorzystać z wariantu B

Karol Nawrocki
Prof. Andrzej Zoll: to jest jakiś absurd w propozycjach prezydenta
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
To, co zaproponował Karol Nawrocki, narusza niezawisłość sędziów i jest absurdalne - tak ocenił w "Faktach po Faktach" TVN24 profesor Andrzej Zoll, komentując założenia prezydenckiego projekt ustawy dotyczącej sądownictwa.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa, która przywraca wybór sędziów-członków KRS przez środowiska sędziowskie. Zaproponował swój projekt ustawy, która ma zakończyć chaos w sądach. Wprowadza ona między innymi karę więzienia dla funkcjonariuszy publicznych, którzy w ramach swoich obowiązków kwestionują uprawnienia prezydenta, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i KRS.

W "Faktach po Faktach" TVN24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz były rzecznik praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll ocenił, że "to jest jakiś absurd" wśród propozycji, które przedstawił prezydent, i nie wyobraża sobie, żeby sędzia za to poszedł do więzienia.

- Na tym polega niezawisłość sędziego. Sędzia nie może być narażony na odpowiedzialność za to, że inaczej interpretuje prawo, nawet jak błądzi. I on, jeżeli widzi normę prawną, że należy ją inaczej rozumieć, to jest do tego uprawniony, żeby orzekł zgodnie ze swoim sumieniem. I nie może za to być pociągany do odpowiedzialności - powiedział były prezes TK.

pap_20260125_20P
Projekt o niepozornej nazwie. Prezydent "idzie na zwarcie"
Katarzyna Gozdawa-Litwińska
Włodzimierz Czarzasty
Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta
Karol Nawrocki ogłasza decyzję o wecie ustawy o KRS
Nawrocki chce referendum? "Chodzi bardziej o grę"
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska

Prof. Zoll tłumaczył, że sędzia może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa, a nie za to, jak orzeka.

- To, że on uważa, że jakieś rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, to sędzia musi na to zareagować. Jeżeli by tego nie zrobił, to tu jest, uważam, podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej - ocenił gość TVN24.

Czas na "wariant B"

W ocenie prof. Zolla chaos w sądach, wynikający z kwestionowania statusu sędziów powołanych po 2017 roku, to konsekwencja tego, że została złamana konstytucja, i - jak ocenił - "chyba świadomie".

- Ja uważam, że musi dojść do naprawy tej sytuacji i pan prezydent spowodował, że trzeba skorzystać z tego tak zwanego wariantu B - powiedział były rzecznik praw obywatelskich.

Prof. Andrzej Zoll: trzeba skorzystać z wariantu B
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Plan B to pomysł koalicji rządzącej, aby większość sejmowa wybrała tych sędziów do KRS, których wskażą środowiska sędziowskie. To właśnie sposób wyboru sędziów do KRS jest w centrum sporu o zmiany w sądownictwie. Przed zmianami w 2017 wybierali ich sędziowie, nie posłowie.

- Żeby to byli rzeczywiście przedstawiciele sędziów, wybrani przez sędziów. Ze względu na brak innego rozwiązania prawnego, Sejm powinien tę wolę i decyzję zgromadzenia sędziów po prostu usankcjonować i te osoby wybrać do Krajowej Rady Sądownictwa - ocenił prof. Zoll. 

pc

Autorka/Autor: Filip Czerwiński

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Krajowa Rada SądownictwaPrezydent RPKarol NawrockiprawoSądsędziowieSpór o zmiany w sądownictwie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica