To są prawnicy i oni sobie świetnie zdają sprawę, że ich działalność jest niezgodna z konstytucją i powinni z tego wyciągnąć wniosek - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Komentował status tak zwanych sędziów-dublerów, o których w sejmowej uchwale napisano, że nie są sędziami TK.

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich, a także były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej profesor Andrzej Zoll mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o uchwale w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Dokument ten w środę przyjął Sejm.

W uchwale zapisano m.in., że tzw. sędziowie-dublerzy - Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak - nie są sędziami TK. Zwarto też apel do tych sędziów TK "o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian".

Zoll: jest apel do sędziów, żeby okazali się patriotami

Prof. Zoll ocenił, że dobrze, iż w uchwale przyjętej przez Sejm "jest apel do sędziów o to, żeby okazali się patriotami – już powiem w takim tonie - i żeby zrezygnowali z przedłużania tej niekonstytucyjnej sytuacji".

- To są prawnicy i oni sobie świetnie zdają sprawę, że ich działalność jest niezgodna z konstytucją i powinni z tego wyciągnąć wniosek. Nie mają podstaw, i moralnych podstaw, żeby zasiadać w Trybunale i brać niemałą pensję - powiedział.

Profesor Zoll: jest apel do sędziów, żeby okazali się patriotami TVN24

Były prezes Trybunału przyznał też, że "zgadza się z zapisami" zawartymi w uchwale. - Uważam, że nic więcej teraz nie można było zrobić - ocenił.

Zaznaczył jednak, że "jeszcze jedna rzecz powinna być dokonana". - To znaczy parlament, Sejm i Senat, powinny przyjąć ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i przedstawić ją prezydentowi. Prezydent będzie odpowiedzialny za to, czy droga do praworządności zostanie wydłużona, czy szybciej osiągniemy nasz cel - dodał.

Profesor Zoll: Sejm i Senat powinny przyjąć ustawę o Trybunale Konstytucyjnym TVN24

Trybunał Konstytucyjny o aborcji. Zoll: wyrok jest niebyły

Zoll został też zapytany, co z orzeczeniami, które zostały wydane z udziałem sędziów-dublerów, w tym z orzeczeniem TK z 2020 r. zaostrzającym prawo aborcyjne.

- Że one są orzeczeniami wadliwymi prawnie, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego że te trzy osoby nie są sędziami - podkreślał. Zauważył, że "prezydent przyjął od nich ślubowanie", ale - wskazywał - "samo złożenie ślubowania nie czyni ich sędziami Trybunału".

Profesor Zoll o orzeczeniu TK w sprawie aborcji TVN24

- Jeżeli te osoby orzekają, to te orzeczenia są niebyłe, po prostu niebyłe. I to dotyczy też oczywiście orzeczenia z 2020 roku w sprawie aborcji. To jest też wyrok, który jest niebyły. Jest objęty wadą i w związku z tym obowiązuje dzisiaj, jestem o tym przekonany, stan prawny sprzed tego wyroku - dodał.

Autorka/Autor:akr/kg

Źródło: TVN24