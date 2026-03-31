Polska

Profesor Andrzej Zoll o sporze wokół TK: prezydent nie ma tu żadnej sprawczości

Trybunał Konstytucyjny
Profesor Zoll o sędziach TK: nie od obecności tych osób w Pałacu Prezydenckim zależy ich status sędziego
Prezydent Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego jedynie dwoje z sześciu nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Nie od obecności tych osób w pałacu zależy ich status sędziego - ocenił w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Andrzej Zoll. Był również pytany o to, czy Bogdan Święczkowski mógłby nie wpuścić do TK tych sędziów, którzy nie złożą ślubowania przed prezydentem.

We wtorek dziennikarka "Faktów" TVN Katarzyna Kolenda-Zaleska poinformowała, że dwoje z sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na środę, 1 kwietnia, w celu złożenia ślubowania.

Dotychczas kancelaria prezydenta konsekwentnie odmawiała przyjęcia ślubowania od nowo wybranych sędziów, powołując się na zastrzeżenia wobec procedury ich wyboru. Na razie brak informacji o czworgu pozostałych sędziach, wybranych przez Sejm 13 marca: Krystianie Markiewiczu, Annie Korwin-Piotrowskiej, Macieju Taborowskim oraz Marcinie Dziurdzie.

Profesor Zoll: to nie jest kompetencja prezydenta

Były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll był pytany, czy gdyby pozostała czwórka sędziów złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego, zostaliby oni tak samo legalnie wybrani jak dwójka zaproszona do Pałacu Prezydenckiego.

- Oczywiście, że tak. Te osoby są już sędziami Trybunału - odparł Zoll. Jak mówił, akt, który odbędzie się w środę w Pałacu Prezydenckim, jest jedynie złożeniem ślubowania wobec prezydenta. - Prezydent nie ma żadnej tutaj sprawczości - zaznaczył.

- Nie od obecności tych osób w Pałacu zależy ich status sędziego. To nie jest kompetencja w ogóle prezydenta - powiedział. - A jeżeli prezydent nie przyjmuje, nie wiem z jakich powodów, od czterech osób ślubowania, to te osoby, żeby wykonać swój obowiązek ustawowy, złożą ślubowanie w innej formie. To znaczy podpiszą rotę ślubowania i ona trafi do Pałacu Prezydenckiego - oznajmił, dodając, że zachowanie prezydenta w tym przypadku jest "wyjątkowo nieeleganckie".

Były prezes TK: argumenty kancelarii prezydenta są nieaktualne

Gość "Faktów po Faktach" był też pytany, jakie motywacje mogły stać za decyzją prezydenta. - Podejrzewam, że jednak kryje się za tym chęć nie tyle nawet rozbicia tej szóstki (…), ale pewna polityka w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego - odpowiedział.

Jak tłumaczył, jeśli dwójka sędziów rozpocznie swoją pracę, wtedy TK pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego będzie miał wystarczającą liczbę sędziów, aby orzekać w pełnym składzie, co da mu szerszy zakres orzekania.

- To jest bardzo groźne, dlatego że te cztery osoby, które nie będą teraz składały ślubowania, miałyby być odsunięte od wykonywania tych czynności, do których zostały przez parlament wybrane - ocenił.

Zwrócił również uwagę, że w związku z wystosowaniem zaproszenia do sędziów przez Karola Nawrockiego nieaktualne stają się argumenty kancelarii prezydenta, dotyczące procedury wyborczej. - Skoro te dwie osoby jutro są dopuszczane do złożenia ślubowania, to w takim razie zostały prawidłowo wybrane - wskazał.

Profesor Zoll: niewpuszczenie sędziów byłoby przestępstwem

Prof. Zoll był dopytywany, czy Bogdan Święczkowski inaczej potraktowałby pozostałą czwórkę sędziów, którzy zaczęliby pełnić swoje obowiązki, nie złożywszy wcześniej ślubowania przed prezydentem - na przykład nie wpuszczając ich do budynku TK.

- Pan Święczkowski nie ma żadnych podstaw, żeby byli inaczej traktowani. Nie wyobrażam sobie (tego - red.), a niewpuszczenie byłoby czynem niezgodnym z prawem, pod odpowiedzialnością karną - mówił. - Oczywiście chroni go immunitet, ale że popełnione byłoby przestępstwo, nie miałbym żadnych wątpliwości - dodał.

Profesora Zolla pytano także, czy podział sędziów na tych, którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem i na tych, którzy tego nie zrobili, jeszcze bardziej skomplikuje sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego.

- Nie, bo jestem pewny, że tych czworo sędziów i dwoje sędziów Trybunału nie będą widzieli między sobą żadnej różnicy i nie powinno być żadnych napięć między nimi - skwitował.

Czytaj także:
imageTitle
Oceny Polaków po porażce ze Szwecją
EUROSPORT
imageTitle
Dramat Polaków w ostatnich minutach. Mundial bez nas
EUROSPORT
GettyImages-2268692548
Płacz Polaków, euforia Szwedów. Tak relacjonowaliśmy mecz o mundial
EUROSPORT
Shelly Kittleson
Wciągnięta siłą do samochodu. Władze USA: wiemy o uprowadzeniu dziennikarki
Świat
imageTitle
Sędzia nie widział karnego dla Polski. Imponująca reakcja
EUROSPORT
imageTitle
Co ze zdrowiem Tomasiaka? Małysz przekazał najnowsze informacje
EUROSPORT
Kierowca potrącił mężczyznę na Trasie Siekierkowskiej
Kierowca potrącił pracownika drogowego na Trasie Siekierkowskiej
WARSZAWA
Plac budowy sali balowej Białego Domu
Budowa ma zostać wstrzymana. Decyzja sądu
Świat
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rozbita
BIZNES
Przymrozki, noc, zimno
Żółte alarmy w 12 województwach. Tu należy uważać
METEO
Powierzchnia Księżyca z bliska
Włoski astronauta będzie chodził po Księżycu
METEO
KROPKA
Nawrocki u Orbana. "Ruch absolutnie nielogiczny"
Kropka nad i
Szwecja - Polska
Niesamowita precyzja Zalewskiego. Tak odpowiedział Szwedom
EUROSPORT
imageTitle
Cudowna akcja i gol Szwecji. Polacy w szoku
EUROSPORT
imageTitle
Gwizdy podczas hymnów. Skandaliczne zachowanie kibiców w Solnie
EUROSPORT
"Turystyka paliwowa" na polskich stacjach
Niemcy piszą o raju w Polsce. Minister reaguje
BIZNES
imageTitle
Wściekł się po decyzji sędziego, nagle upadł. Trener zabrany do szpitala
EUROSPORT
deszcz, ulewa, noc
Nocą lokalnie popada deszcz, miejscami też śnieg
METEO
Michał Szczerba, Janusz Cieszyński
"Ten proces się dokonał". Szczerba o decyzji Nawrockiego: nie ma logiki
Polska
epa12862010
Ceny paliw w USA poszybowały. Trump traci zaufanie wyborców
BIZNES
Zatrzymany w rękach policji
Czech ścigany za zabójstwo Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany w Polsce
Szczecin
Humbak
Po raz kolejny utknął na mieliźnie. Jego stan jest krytyczny
METEO
imageTitle
Oficjalny skład Polaków na mecz ze Szwecją
EUROSPORT
Aleje Jerozolimskie do przebudowy
Rozbudują Aleje Jerozolimskie. Miasto wybiera projektanta
WARSZAWA
Polscy kibice opanowali Sztokholm
Polscy kibice opanowali centrum Sztokholmu
EUROSPORT
"Złote Blachy" rozdane
Walka z piractwem to ich chleb powszedni. "Złote Blachy" rozdane
WARSZAWA
10 min
pc
Celine Dion wraca na scenę. Czy pokonała nieuleczalną chorobę?
Fakty+
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany wjechał w grupę pieszych, zginął żołnierz. Kierowca skazany
Szczecin
Dwie polskie wyrzutnie systemu obrony powietrznej Patriot, a w środku wyrzutnia iLauncher z Małej Narwi
Polska "nie planuje" przemieszczać Patriotów
Polska
Niebezpieczne zdarzenie w tunelu na Zakopiance
Koło odpadło od ciężarówki. Nagranie z tunelu
Kraków

