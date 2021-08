Profesor Andrzej Ceynowa nie żyje. Były rektor Uniwersytetu Gdańskiego miał 69 lat

Ceynowa wykładał między innymi w Yale University i George Washington University

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału Filologicznego

W 2002 r. został wybrany na stanowisko rektora Uniwersytetu Gdańskiego, które zajmował do 2008 roku. Dzięki jego staraniom na terenie kampusu w Oliwie powstały nowe gmachy Wydziału Nauk Społecznych, Biblioteki Głównej, Neofilologii i siedziba nowego rektoratu.

Przez osiem kolejnych lat (do września 2016 r.) pełnił funkcję dziekana Wydziału Filologicznego UG, przyczyniając się do rozwoju badań naukowych i do poszerzania oferty dydaktycznej wydziału i całej uczelni.