Profesor Adam Strzembosz: Wszelkie próby atakowania Unii są nonsensem. Obrażanie jej - głupotą

W "Faktach po Faktach" były pierwszy prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz komentował słowa posła PiS Marek Suskiego na temat Unii Europejskiej . W udzielonym w czwartek wywiadzie w Radiu Plus odnosząc się do wymagań UE w sprawie wypłaty unijnych pieniędzy, polityk powiedział, że " Bruksela nam to narzuciła, ja nic o tym nie wiedziałem, żeby nam stawiali takie warunki". Jednocześnie stwierdził, że " TSUE i te wszystkie różne organa chcą po prostu zlikwidować państwo polskie". - Wspieram rząd w walce z Unią, która chce zlikwidować państwo polskie - dodał.

Adam Strzembosz zaznaczył, że "Ukraina dąży do Europy i wypełnienia tych wartości, które są u podłoża Unii". - Dlatego my występujemy w jej obronie. Nawet traktujemy Ukraińców inaczej niż innych, co oczywiście budzi zastrzeżenia, ale dlatego, bo czujemy tę wspólnotę. Jeżeli będziemy poza Unią Europejską, to tej wspólnoty inne kraje nie będą odczuwać i mogą nie chcieć umierać za Polskę - dodał.