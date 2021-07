Profesor Safjan odpowiada na artykuł i okładkę tygodnika. "Tego rodzaju teksty traktuję jako przejaw agresji"

Chodzi o ostatnią decyzję Trybunału, który orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie może być uznana za bezstronny sąd. Tyle, że profesor nie wydawał tego wyroku, nie był w składzie orzekającym - jedynie go odczytał, by każdy po polsku mógł dobrze go zrozumieć. - To jest niszczenie człowieka bez żadnej litości, bez zważania na żadne zasady i reguły - mówi profesor Safjan.