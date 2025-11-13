Prof. dr hab. Andrzej Wasilewski Źródło: archiwum.ipn.gov.pl/

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 listopada 2025 roku zmarł prof. dr hab. Andrzej Wasilewski, emerytowany profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku" - przekazał Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na swojej stronie. Prof. Andrzej Wasilewski miał 86 lat.

Prawnik i "niekwestionowany autorytet"

W komunikacie podkreślono, że zmarły był "wybitnym prawnikiem", specjalistą między innymi w dziedzinie prawa administracyjnego, a także "wspaniałym nauczycielem" i "niekwestionowanym autorytetem dla wielu pokoleń prawniczek i prawników".

Prof. Wasilewski całe życie zawodowe związany był z najstarszą uczelnią w Polsce, której był absolwentem. W latach 1997-2006 był sędzią Sądu Najwyższego, później także członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej (do 2011 roku). Był autorem licznych prac naukowych, uczestnikiem współpracy międzynarodowej w dziedzinie prawa publicznego, organizatorem konferencji międzynarodowych. W uznaniu za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

