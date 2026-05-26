Polska

Rakiety do Patriotów powstaną w Polsce? Szef MON: wielu wątpiło

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o produkcji Patriotów w Europie: Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków
Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków - mówił we wtorek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o możliwe przeniesienie produkcji rakiet do amerykańskich pocisków Patriot do naszego kraju.

- Dostaliśmy wstępną zgodę ze strony Departamentu Stanu, żeby produkować rakiety do systemów Patriot - powiedział w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceszef MON Cezary Tomczyk.

- Nasza ofensywa transatlantycka przynosi efekty - ocenił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej podczas swojej wizyty w Kanadzie.

- Otwierają się drzwi dla możliwości przenoszenia produkcji na przykład rakiet PAC-3 do Patriotów, pocisków rakietowych do HIMARS-ów i innych rodzajów broni do Europy. I Polska jest jednym z najbardziej poważnie rozpatrywanych kierunków - potwierdził. - Polska, oprócz może Holandii i Niemiec, to jest ten obszar, który dzisiaj jest najbardziej poważnie rozpatrywany - podkreślił szef MON.

System Patriot
- Ja nie chcę zapeszać, bo zawsze wolę powiedzieć, kiedy jest już coś pewnego, niż dmuchać w balon, a później okazuje się, że to było trochę na wyrost - mówił. - Ale te wszystkie słowa, które padły w tej sprawie, i tu, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, są prawdziwe - zaznaczył.

"Mamy kolejną dobrą informację"

Kosiniak-Kamysz powiedział też o innych ustaleniach wynegocjowanych w Stanach Zjednoczonych. -  Mamy kolejną dobrą informację. We wrześniu uruchomimy centrum serwisowe do silników dla Apache-ów, dla Black Hawków, dla samolotów, dla śmigłowców, również AW149. Czyli dla wszystkich śmigłowców używanych przez polską armię - ogłosił.

Jak mówił, będzie ono znajdowało się w "wojskowych zakładach lotniczych w Łodzi z filią w Dęblinie". Wcześniej w tym miesiącu również w Dęblinie oficjalnie otwarte zostało pierwsze w Europie centrum serwisowe do amerykańskich czołgów Abrams.

- Centrum serwisowe dla całej Europy będzie zlokalizowane w Polsce. I kolejny krok to pociski rakietowe i rakiety do systemów Patriot - mówił Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że dzieje się tak, choć "wielu wątpiło", zarówno w skuteczność polskiej dyplomacji w USA, jak i "w mechanizm SAFE, że nie będzie służył polskiej gospodarce".

Mikołaj Gątkiewicz
