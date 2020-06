Producent respiratorów: nie mamy nic wspólnego z tą firmą. Co i od kogo kupiło Ministerstwo Zdrowia? 

"Respiratory to nie jest pietruszka. Nie można iść sobie do sklepu i kupić dowolnej liczby urządzeń. Każde wymaga serwisu, kalibracji, przeszkolenia personelu"

W odpowiedzi Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska z biura prasowego MZ poinformowała nas, że E&K dostarczyła do Polski pierwszą partię 50 respiratorów. A kolejne dostawy są spodziewane jeszcze w tym miesiącu. Problem w tym, że według ministerstwa do magazynów Agencji Rezerw Materiałowych trafiło 50 urządzeń typu Savina 300 Classic firmy Dräger. Resort nie wyjaśnił, dlaczego spółka E&K dostarczyła inny sprzęt niż jest w umowie, z czego wynika ta zmiana, ani jakie są koszty nowych urządzeń.

- Respiratory to nie jest pietruszka. Nie można iść sobie do sklepu i kupić dowolnej liczby urządzeń. Każde wymaga serwisu, kalibracji, przeszkolenia personelu. Dlatego nie potrafię zrozumieć tego, co się dzieje wokół tej transakcji pomiędzy E&K a Ministerstwem Zdrowia. To jest chyba zadanie dla odpowiednich służb - komentuje w rozmowie z tvn24.pl przedsiębiorca, zajmujący się od kilkunastu lat handlem sprzętem medycznym.