Krótsza i łatwiejsza droga do wojska. Szef MON: zależy mi na tym, żeby młodzi ludzie nie byli zniechęcani

Uprościliśmy i skróciliśmy proces rekrutacji do Wojska Polskiego - oświadczył w środę szef MON Mariusz Błaszczak. Wymienił już działający portal rekrutacyjny, zapowiedział przyspieszenie rozmów kwalifikacyjnych i badań lekarskich oraz skrócenie i zintensyfikowanie szkolenia podstawowego.

- Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby młodzi ludzie, którzy decydują się na to, aby służyć w Wojsku Polskim, nie byli zniechęcani poprzez długotrwały i skomplikowany proces rekrutacji - tłumaczył na środowej konferencji prasowej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dlatego - jak dodał - wojsko "znacząco uprościło i skróciło proces rekrutacji".

Uproszczony i skrócony proces rekrutacji

- To zmiana podejścia, zmiana filozofii, polegająca na tym, że wszystkie te działania, które dotychczas były rozproszone, będą skoncentrowane w jednym miejscu - mówił Błaszczak.

Skrócone i zintensyfikowane szkolenie podstawowe

- To jest ta formuła, to jest ta zmiana, która spowoduje znaczne przyspieszenie i ułatwienie przystępowanie do Wojska Polskiego - powiedział Błaszczak.