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Andrzej Stankiewicz o oświadczeniu Karola Nawrockiego. "Wzywam pana prezydenta"

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Barbara Brodzińska-Mirowska i Andrzej Stankiewicz
Stankiewicz o oświadczeniu Nawrockiego: zaprzecza zeznaniom pani Nataszy, których nie mógł znać
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prezydent zaprzecza w swoim oświadczeniu zeznaniom pani Nataszy, których nie mógł znać, bo one padły dzisiaj - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Andrzej Stankiewicz, współautor tekstu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Wraz z profesor Barbarą Brodzińską-Mirowską komentowali pierwszą jawną rozprawę w procesie, który Nawrocki wytoczył właścicielowi Onetowi.

We wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie z powództwa Karola Nawrockiego przeciwko właścicielowi Onetu. Chodzi o opublikowany w maju 2025 roku artykuł "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Wedle tego tekstu, Nawrocki jako ochroniarz w sopockim Grand Hotelu miał uczestniczyć w "procederze sprowadzania prostytutek" dla gości.

Zeznania przed sądem złożyła między innymi Natasza Geldon, współpracownica Nawrockiego, która - jak mówiła - w 2006 czy też 2007 roku pracowała z nim w ochronie sopockiego hotelu. Kobieta opisała sytuację, której była świadkiem podczas jednego z wieczornych dyżurów w okolicach recepcji Grand Hotelu.

Pełnomocnicy Nawrockiego chcieli, aby złożył on zeznania w formie pisemnej. Nie zgodził się na to sąd, który zdecydował, że prezydent ma złożyć 18 stycznia zeznania w charakterze strony postępowania osobiście lub w formie zdalnej. - Dzisiaj złożyli pełnomocnicy pana prezydenta takie wielopunktowe oświadczenie, w którym on się odnosi do procesu - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 Andrzej Stankiewicz, zastępca redaktora naczelnego Onetu oraz współautor tekstu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu".

Jak przekazał dziennikarz, jest on w posiadaniu dokumentu. - Najbardziej zabawne jest to, że pan prezydent zaprzecza w tym swoim oświadczeniu zeznaniom pani Nataszy, których nie mógł znać, bo one padły dzisiaj. Już zaprzecza - ujawnił Stankiewicz.

- Wzywam pana prezydenta. Wszyscy są równi wobec prawa, nie może być jedynym świadkiem w tej sprawie, który zamierza zeznawać pisemnie albo zdalnie - zaapelował.

Brodzińska-Mirowska o "ryzyku reputacyjnym dla prezydenta"

Doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska, politolożka związana z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, oceniła, że znaczenie jawnie przedstawionych zeznań będzie można zobaczyć "w perspektywie czasowej". - Te informacje wyborca przed wyborami za sprawą publikacji dziennikarskich miał, więc ludzie nad urną wyborczą czysto teoretycznie i hipotetycznie wiedzieli o tych aspektach związanych z pracą Karola Nawrockiego z przeszłości w Grand Hotelu. Przyjmijmy, że świadomie podejmowali decyzję - wyjaśniła.

- O ile na razie nie ma nic jakiegoś spektakularnego i nowego dla wyborcy z jego punktu widzenia, o tyle im dłużej proces będzie trwał, tym mogą pojawić się nowe fakty. Wtedy (...) uważam, że ryzyko reputacyjne dla prezydenta już będzie większe - zaznaczyła.

Zdaniem profesor ryzyko to będzie dotyczyło nie tylko tego, że Nawrocki utraci zaufanie żelaznego elektoratu, bo - jak zaznaczyła - to się rzadko dzieje. - Ale już bardziej umiarkowany wyborca, wahający się, zmieniający zdanie, to tutaj może na te ewentualne nowe fakty i to jak będzie przebiegał ten proces, spojrzeć już mniej łaskawie - dodała Brodzińska-Mirowska.

CZYTAJ TEŻ: Dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz o procesie z prezydentem: byliśmy od początku pewni

OGLĄDAJ: "Przełomowe zeznania" w sprawie Nawrockiego. Co wiemy po jawnej rozprawie?
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Źródło: TVN24
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Karol NawrockiPrezydent RPKancelaria prezydenta
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