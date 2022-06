Procedura SIRAM w reakcji na zagrożenie niezależności Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawiciele INTOSAI w Polsce

W związku z zagrożeniem niezależności Najwyższej Izby Kontroli na poziomie międzynarodowym uruchomiono specjalną procedurę SIRAM (Supreme Audit Institutions Independence Rapid Advocacy Mechanism), o co wnioskował prezes NIK Marian Banaś. Jak dowiedziała się nieoficjalnie tvn24.pl od źródła w NIK, w czwartek przedstawiciele INTOSAI, czyli Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli, odwiedzają Polskę w ramach wszczętej procedury.

W związku z sytuacją w Polsce uruchomiona została procedura SIRAM (Supreme Audit Institutions Independence Rapid Advocacy Mechanism). Jest to postępowanie, które wdrażane jest w sytuacji zagrożenia niezależności najwyższych organów kontroli, takich jak polska Najwyższa Izba Kontroli .

Dalsze kroki w procedurze

SIRAM to wypracowany przez Inicjatywę INTOSAI ds. Rozwoju (IDI) czteroetapowy proces. Obejmuje on identyfikację zagrożeń niezależności NOK (czyli najwyższych organów kontroli) oraz ich szefów, doradztwo i wsparcie, a także informowanie i uwrażliwianie interesariuszy krajowych i zewnętrznych, a następnie ich realne angażowanie w eliminację istniejących zagrożeń. Wcześniej mechanizm ten został w ramach EUROSAI zastosowany wobec podobnych instytucji na Cyprze oraz w Macedonii Północnej.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji tvn24.pl od źródła w NIK, IDI wystosowało pisma z prośbą o wyjaśnienia do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu, ministra sprawiedliwości, ministra spraw wewnętrznych i administracji, Prokuratora Generalnego, a także senatorów i posłów. Odpowiedzi udzielił jedynie marszałek Senatu Tomasz Grodzki .

Grodzki miał napisać - jak się nieoficjalnie dowiadujemy - że zna sprawę "ataków" na niezależność NIK i jej prezesa oraz na na wolne sądy, prokuratorów, opozycję i Senat . W związku z procedurą - według nieoficjalnych informacji od źródła w NIK - do Polski w czwartek przyjechali przedstawiciele INTOSAI. W planie mają między innymi wizytę w NIK oraz spotkanie w Senacie z senatorem KO Marcinem Bosackim, który jest przewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na proces wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz reformy służb specjalnych (zajmuje się ona między innymi użyciem programu Pegasus ).

Przedstawiciele INTOSAI mają między innymi potwierdzić, że ich pisma dotarły do wyżej wymienionych osób oraz sprawdzić, czy istnieje chęć dialogu i współpracy ze strony władzy wykonawczej.

Kolejny krok postępowania to raport z sytuacji zagrożenia niezależności NIK i utrudniania funkcjonowania NIK - zostanie on opublikowany i zaprezentowany społeczności międzynarodowej. Powstanie niezależnie od tego, czy osoby, do których skierowano pisma z prośbą o wyjaśnienia na nie odpowiedzą czy nie.