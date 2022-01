Duży wzrost liczby prób samobójczych wśród dzieci. Statystyki policji

Od początku stycznia do końca listopada ubiegłego roku 1 339 dzieci i nastolatków w wieku 7-18 lat próbowało popełnić samobójstwo - wynika z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji. To prawie 500 prób więcej niż przez cały 2020 rok.

Komenda Główna Policji przekazała dane dotyczące samobójstw dzieci i nastolatków Polskiej Agencji Prasowej. Wynika z nich, że od początku stycznia do końca listopada 2021 roku w Polsce doszło do 1 339 prób samobójczych w tej grupie.

W zeszłym roku aż 962 dziewczynki próbowały odebrać sobie życie. Z danych KGP wynika, że w przedziale wiekowym od 7 do 12 lat takich prób było 51, a w grupie wiekowej od 13 do 18 lat - 911.

W przypadku chłopców w wieku od 7 do 18 lat policjanci w zeszłym roku odnotowali 377 prób samobójczych. 353 przypadki dotyczyły chłopców w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat, a 24 - chłopców w wieku 7-12 lat.

Od stycznia do końca listopada 2021 roku życie odebrało sobie 47 dziewczynek i 72 chłopców.

Najwięcej prób w województwie pomorskim

W 2020 roku pół tysiąca prób mniej

Porównując dane Komendy Głównej Policji z niecałego 2021 roku do całego 2020 roku wynika, że w zeszłym roku było prawie 500 prób samobójczych więcej. Według statystyk w 2020 roku w całym kraju policjanci odnotowali 843 prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, z czego 538 dotyczyło dziewczynek, a 305 - chłopców.

W przypadku dziewczynek w wieku od 7 do 12 lat policjanci w 2020 roku odnotowali 18 prób, a w przedziale wiekowym od 13 do 18 lat - 520. Natomiast wśród chłopców w wieku od 7 do 12 lat takich prób było 11, a w wieku 13-18 lat - 294.