Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Antypolskie hasła" podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej

Obchody 16. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem
Obchody 16. rocznicy katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim
Źródło: TVN24
W piątek w Rosji - z udziałem polskich dyplomatów - odbyły się obchody rocznicy zbrodni katyńskiej i rocznicy katastrofy smoleńskiej. "Uroczystości próbowała zakłócić grupa 'aktywistów', którzy wznosili nieprzyjazne hasła" - poinformowała ambasada RP w Moskwie.

Ambasador RP w Rosji Krzysztof Krajewski wraz z delegacją pracowników polskiej placówki i przedstawicielami Polonii wziął udział w piątek w dwóch uroczystościach: na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu oraz na miejscu katastrofy smoleńskiej - przekazała ambasada we wpisie na Facebooku.

"Podobnie jak w ubiegłym roku, uroczystościom towarzyszyły próby zakłócenia ich przebiegu" - poinformowała ambasada. "W pobliżu cmentarza pojawiła się grupa 'aktywistów', którzy wznosili nieprzyjazne hasła, próbując ugodzić w powagę miejsca i historyczną prawdę o zbrodni" - napisała.

Zgromadzili się oni również w miejscu katastrofy pod Smoleńskiem, "wznosząc antypolskie hasła". Ambasada podkreśliła, że mimo to uroczystość "przebiegła w atmosferze powagi".

Uroczystości w Katyniu i Smoleńsku

Na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego ambasador Krajewski, w asyście pracowników misji, złożył wieniec i zapalił symboliczny znicz, a zgromadzeni odmówili wspólną modlitwę w intencji zamordowanych jeńców. Szef polskiej misji złożył również biało-czerwone wiązanki na ścianie pamięci, na której widnieją nazwiska tysięcy polskich oficerów.

Wieńce i znicze złożono także na miejscu katastrofy smoleńskiej, gdzie odczytano nazwiska wszystkich 96 ofiar.

Obchody 86. rocznicy Zbrodni Katyńskiej
Obchody 16. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem

Do katastrofy rządowego samolotu Tu-154M lecącego na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku w okolicy Smoleńska. W katastrofie zginęło 96 osób - cała załoga oraz wszyscy pasażerowie, wśród nich prezydent Lech Kaczyński.

Główne obchody 16. rocznicy katastrofy odbyły się w piątek w Warszawie. Rozpoczęły się na cmentarzu na Powązkach Wojskowych, przed grobami ofiar katastrofy. Wzięli w nich udział przedstawiciele rodzin ofiar, Sejmu, Senatu, w tym marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawiciele rządu, a także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

WARSZAWA

O godzinie 8.41, o której w 2010 roku doszło do katastrofy samolotu, obchody rocznicowe rozpoczął prezydent Karol Nawrocki, który wziął udział w apelu pamięci i złożył wieńce pod tablicą w Pałacu Prezydenckim upamiętniającą 96 ofiar katastrofy. Równolegle odbył się apel pamięci organizowany przez Prawo i Sprawiedliwość przed Pałacem, gdzie 16 lat temu gromadzili się obywatele.

Wieczorem o godzinie 19 rozpoczęła się msza święta w intencji ofiar katastrofy w archikatedrze warszawskiej z udziałem między innymi prezydenta. Po mszy przed Pałac Prezydencki ruszy organizowany przez PiS marsz pamięci.

OGLĄDAJ: "W milczeniu". Film Ewy Ewart
pc

"W milczeniu". Film Ewy Ewart

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie

Udostępnij:
Tagi:
Katastrofa smoleńskaZbrodnia katyńskaRosja
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

