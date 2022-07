Proboszcz odchodzi z parafii po protestach wiernych. Mieszkańcy blokowali jego msze

Sołtys: rada parafialna i kółko różańcowe mają klapki na oczach

Relację sołtysa potwierdzają inni mieszkańcy. - Mam córkę i syna, którzy nie zostali dopuszczeni do bierzmowania, dlatego że syn nie odbył jednej spowiedzi, a córka chodziła do kościoła dwa razy w miesiącu, a nie cztery. Kazał wyrzucić książeczki do kosza - relacjonuje jedna z parafianek. - Moja córka jechała rowerem, przejeżdżała koło kościoła, a ksiądz szedł na mszę. Powiedziała mu: "Szczęść Boże", a ksiądz odpowiedział: "Jakim prawem ty jeździsz po mojej drodze? Jak ty się Boga nie boisz?". To jest zachowanie księdza? - pyta inna mieszkanka. Kolejna parafianka opowiada, jak przyszła do proboszcza z dzieckiem, by porozmawiać o chrzcie. - Ksiądz nas wyprosił i powiedział, że z dzieckiem nie przychodzi się do księdza czegoś załatwiać - mówi.